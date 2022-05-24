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В селе Бурятии появился «Сад памяти»

В селе Бурятии появился «Сад памяти»
Общество,  Фото:Усть-Баргузинский лесхоз
Баргузинский район присоединился к международной акции

20 мая в селе Читкан Баргузинского района Бурятии прошла международная акция «Сад Памяти». На территории храма Рождества Христова прошла торжественная закладка «Сада памяти».

В акции приняли участие работники Усть-Баргузинского лесхоза, учащиеся Читканской СОШ», представители ТОСов «Оазис», «Перспектива», «Память», Баргузинского дома-интерната. Всего приняло участие более 50 человек. Участниками акции было высажено 120 саженцев ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе лесхоза.

- Мы очень рады, что нас пригласили поучаствовать в этой акции. Ведь память о погибших героях — это святое. Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территория станет ещё красивее, - рассказал выпускник Читканской СОШ.
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