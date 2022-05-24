Саженцы пересадили из мест, где деревья, согласно правилам, необходимо вырубать
В Прибайкальском районе Бурятии отрудники Байкальского лесхоза и лесничества высадили саженцы сосны в местности Аэропорт. Ребята из школьного лесничества «Лесной патруль» решили помочь лесникам.
Посадки состоялись в рамках акции «Сад Памяти», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- В 2016 году эта местность пострадала от сильного пожара, а сейчас нуждается в лесовосстановлении. Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны, - рассказал руководитель Байкальского лесхоза Евгений Алексеев.
Через несколько часов совместной работы лесники и дети высадили более 500 саженцев сосны.
Саженцы выкапывали под линиями электропередач, в квартальных просеках, на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.
- Я уже не первый раз высаживаю деревья, и мне очень нравится! Думаю, что все саженцы приживутся, и через несколько лет, тут будет красивый молодой лес, - поделился юный лесник Коля.
Лесники и дети высадили 500 сосен в Бурятии
Общество, Фото:
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