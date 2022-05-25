В отдельных районах ожидается сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём +26,+28.
В Бурятии сегодня 30-градусная жара
Общество, Фото:
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