Учёные и волонтёры займутся поиском редкой птицы в дельте Селенги

В Бурятии стартует проект «Найдём чеграву вместе»



Учёные Байкальского заповедника в Бурятии обеспокоены тем, что в течение трёх последних лет самая крупная из крачек – чеграва – вид, занесённый в Красные книги Российской Федерации и республики, не гнездится в пределах Кабанского заказника. Возможно, птицы облюбовали другие участки вне заповедных границ или вовсе перестали селиться в дельте реки Селенга. На эти и другие вопросы орнитологам предстоит ответить в рамках проекта «Найдём чеграву вместе».



Как сообщает пресс-служба заповедника, помимо научных изысканий, проект решает эколого-просветительские задачи. По итогам исследований будет создан научно-популярный видеоролик, выпущен набор открыток о чеграве и других птицах дельты. В проекте предусмотрено участие волонтёров, которые приобретут опыт полевых работ и познакомятся с природой. А научное сообщество получит актуальные сведения о популяции чегравы в дельте реки Селенга.



- В 2013-2019 годах в Кабанском заказнике гнездились от 500 до 1000 чеграв в одной колонии. В последние два года обнаружить места гнездования этой птицы в заказнике не удаётся. Важно узнать, гнездится ли чеграва где-то ещё в дельте, - пояснил руководитель проекта, старший научный сотрудник Байкальского заповедника, орнитолог Юрий Анисимов. - В течение лета и сентября мы обследуем 540 кв. км дельты реки Селенга с помощью моторных лодок, квадрокоптера и привлечённых для этих целей волонтёров. Выясним, где и в каком количестве, возможно, гнездится чеграва, что необходимо предпринять для сохранения мест гнездования этой птицы.



Справка



Проект «Найдём чеграву вместе» нацелен на привлечение внимания к проблеме сохранения уникальной экосистемы, сформированной дельтой реки Селенга. В нижней части дельты расположен государственный природный заказник федерального значения «Кабанский» (Республика Бурятия), площадью 12255 га. Особое значение заказник приобретает в период миграции птиц. До 3 млн птиц весной и осенью во время пролёта отдыхают в дельте, в числе которых встречаются редкие, взятые в нашей стране под особую охрану. Орнитофауна заказника насчитывает 258 представителей, в том числе в Красную книгу РБ (2013) включено 58 видов, в Красную книгу Российской Федерации (2021) — 29 видов. Чеграва гнездится колониями на плоских песчаных островках или на пляжах по берегам озёр, заливов или лиманов. Гнёзда располагают на открытом месте, близко к воде, поэтому колонии чегравы очень чувствительны к изменению уровня воды, хищничеству лис и барсуков, воздействию человека.

