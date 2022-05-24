В Бурятии подвели итоги конкурса юных талантов

В нём приняли участие дети от 3 до 7 лет
В Бурятии подведены итоги II республиканского конкурса юных талантов «Ярче всех!» для детей от 3 до 7 лет. Более 100 малышей со всех уголков региона: воспитанники детских садов, школ, детских школ искусств продемонстрировали свой талант в различных жанрах.
Первый этап конкурса прошёл в онлайн-формате по видеозаписям. На втором этапе 1 июня, в международный День защиты детей, состоится большой гала-концерт в этнографическом музее народов Забайкалья с участием победителей и призёров конкурса.
Жюри конкурса отметило хорошую подготовку конкурсантов. По итогам работы жюри наиболее яркие, талантливые солисты и коллективы признаны лауреатами конкурса. Не менее талантливые участники отмечены специальными дипломами «Яркие звёздочки».
Также среди лауреатов конкурса организаторы решили провести конкурс на приз зрительских симпатий, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Итоги конкурса
Специальные дипломы «Яркая звёздочка»
Номинация «Вокал»
- Злата Г., руководитель Миронова Наталья Леонидовна, МБДОУ «Усть–Баргузинский детский сад «Солнышко», пгт. Усть-Баргузин
- Алиса Г., музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, воспитатель Гунгаева Елена Ошоровна, МАДОУ Детский сад «Солнышко», Окинский район, с. Орлик;
- Елена С., руководитель Шкедова Надежда Васильевна, МБДОУ «Хоринский детский сад «Ромашка», Хоринский район
- Дарья Т., музыкальный руководитель Хандуева Оксана Дашинимаевна, руководитель Будрина Надежда Николаевна, МБДОУ № 72 «Алёнушка», г. Улан-Удэ
- Дуэт Аясу Т. и Солбон Б., музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, воспитатель Гунгаева Елена Ошоровна, МАДОУ Детский сад «Солнышко» Окинский район, с. Орлик
- Группа «Почемучки», руководитель Гармаева Жанна Зориктуевна, МАДОУ « Хоринский детский сад «Золотой ключик», Хоринский район
- Ансамбль «Весёлые нотки», музыкальный руководитель Пластинина Светлана Владимировна, МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 91 «Строитель», г. Улан-Удэ
Номинация «Хореография»
- Ансамбль «Ромашки» руководитель Ануфриева Любовь Борисовна МАДОУ «ЦРР Детский сад N 91 «Строитель», г. Улан-Удэ
- Этностудия «Алан Гоа», руководитель Балданцэрэн Донара Иннокентьевна постановщик Джафарова Татьяна Сергеевна, МАОУ «СОШ № 47», г. Улан-Удэ
- Амур Р., Нимасу Н. хореографический кружок «Лучики», руководитель Данзанова Дари Батомункуевна, МБДОУ детский сад «Хараасгай», Иволгинский район
- Хореографическая группа «Держи ритм», руководитель Безверхая Надежда Алексеевна, Мухоршибирский Дом культуры
- Корпорация танца «Хатарыш», руководители Санданов Арсалан Жаргалович, Доржиева Сэсэгма Дашинимаевна, г. Улан-Удэ
- Группа «Лучики» музыкальный руководитель Цыренова Туяна Пурбожаповна, воспитатель Аюшеева Елена Николаевна, МАДОУ «Детский сад N 4 «Малыш» Джидинский район, с. Петропавловка
- Детский хореографический ансамбль «Радуга», руководители Базарова Татьяна Леонидовна, Южанина Анна Вячеславовна, концертмейстер Гавриленко Татьяна Викторовна МАУ КДУ «Рассвет», г. Улан-Удэ
- Группа «Лунтик» музыкальный руководитель Ерютина Светлана Валерьевна, воспитатель Алтаева Валентина Дыжитовна МБДОУ Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида», г. Улан-Удэ
- Балетная школа Морихиро Ивата (3-5 лет), педагог-хореограф Раднаева Юлия Зоригтоевна, г. Улан-Удэ
- Образцовая студия восточного танца «Апсары», руководители Доржиева Сэсэгма Дашинимаевна, Базарова Суржима Шагдыровна, МАУ КДЦ «Заречный» г. Улан-Удэ
- Танцевальный ансамбль «Солнечные зайчики», музыкальный руководитель Ерютина Светлана Валерьевна, воспитатель Батуева Наталья Дашеевна, МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида», г. Улан-Удэ
Номинация «Художественное слово»
- Егор А., руководитель Балдандоржиева Оюн Ямпиловна, Эдэрмэгский детский сад, Кижингинский район
- Ксения П., руководитель Плотникова Мария Александровна, МБУК РКДЦ Тункинский СДК, Тункинский район
- Екатерина С., руководитель Сапунова Оксана Юрьевна, МБОУ «Онохойская СОШ №2» Заиграевский район, п. Онохой
Лауреаты конкурса
Номинация «Вокал»
Солисты:
- Туяна Б., руководитель Дамбаева Баярма Цыденжаповна, МБОУ Загустайская СОШ Селенгинский район, у. Тохой
- Юлия Б., Руководитель Чойдонова Туяна Геннадьевна, МАДОУ детский сад №4 «Малыш» Джидинский район, с. Петропавловка
- Сарана Б., солистка вокального ансамбля «Ургынууд», музыкальный руководитель Гармабазарова Зоригма Семеновна, МБДОУ детский сад «Хараасгай», Иволгинский район
- Анастасия Х., руководитель Матвеева Валентина Сергеевна, МУ ДО «Иволгинский районный центр дополнительного образования», Иволгинский район
- Виктория М., руководитель Рычихина Наталья Александровна, МАУК ДО «Гусиноозерская детская школа искусств имени Н.Б.Дамиранова», Селенгинский район
- Бальжина Ш., РБНЛИ №1, руководитель Будаева Оюна Чимитовна, детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» г. Улан-Удэ
Коллективы:
- Старшая группа МБДОУ Хоринский д/с «Ромашка», руководители: Саломатова Наталья Петровна, Татаурова Марина Михайловна
- Вокальная группа «Жемчужинка», руководитель Косолапова Татьяна Анатольевна, МАУ ДО ДШИ №3 г. Улан-Удэ
- Хор старшей группы «Почемучки», руководитель Фролова Алла Александровна, МАДОУ детский сад № 2 «Чебурашка», Закаменский район
Номинация «Хореография»
- Группа «Карамельки», музыкальный руководитель Иванова Анна Анатольевна, воспитатель Дамбаева Надежда Романовна, МБДОУ Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ»
- Хореографический коллектив «Воображули», руководитель Михайлова Анастасия Анатольевна, МАУ КДЦ «Жемчужина», Кабанский район, пгт. Селенгинск
- Детский хореографический ансамбль «hолонго», преподаватель Доржиева Рыгзема Гарма-Цыреновна, МАУ ДО «Кижингинская ДШИ», Кижингинский район
- Подготовительная группа образцового ансамбля танца «Булжамуур», руководитель Овчинникова Людмила Доржиевна, репетитор Алексеева Ирина Петровна
- Группа «Непоседы», музыкальный руководитель Цыренова Туяна Пурбожаповна, воспитатель Жамбалова Наталья Цыдендамбаевна, МАДОУ «Детский сад N 4 «Малыш», Джидинский район с. Петропавловка
- Группа «Звёздочки», музыкальный руководитель Цыренова Туяна Пурбожаповна, воспитатель Галсанова Дулма Сергеевна, МАДОУ «Детский сад N 4 «Малыш», Джидинский район с. Петропавловка
- Балетная школа Морихиро Ивата, педагог-хореограф Меркулова Анна Сергеевна г. Улан-Удэ
- Студия танца Ирины Баторовой «Pro Dance», руководитель Бардуева Эржена Николаевна, г. Улан- Удэ
Номинация «Театр. Художественное слово»
- Театральная студия «Маленький актёр» за постановку сказки «Колобок» на бурятском языке «Монсуудай» Воспитатель Шорноева Долгор Чимитовна, музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, МАДОУ Детский сад «Солнышко», Окинский район, с. Орлик
- Театральная студия «Маленький актёр» за постановку сказки «Теремок» на бурятском языке «Гэрхэн» художественный Будаева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, МАДОУ Детский сад «Солнышко», Окинский район, с. Орлик
- Евгения Ц., руководитель Цыренова Людмила Александровна, образцовый театр «Страна чудес», МБУ «Районный центр культуры и творчества» Закаменский район, г. Закаменск
- Александр Т., МАОУ «Корсаковская СОШ», руководитель Хребтовская Дарима Баировна, заведующая Корсаковским филиалом МАУ «Районный дом культуры» МО «Кабанский район»
- Аделина П., руководитель Балданова Людмила Батомункуевна, МБДОУ детский сад «Солнышко» Селенгинский район, с. Тохой.
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В Бурятии подвели итоги конкурса юных талантов
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