В Бурятии подвели итоги конкурса юных талантов

В нём приняли участие дети от 3 до 7 лет



В Бурятии подведены итоги II республиканского конкурса юных талантов «Ярче всех!» для детей от 3 до 7 лет. Более 100 малышей со всех уголков региона: воспитанники детских садов, школ, детских школ искусств продемонстрировали свой талант в различных жанрах.



Первый этап конкурса прошёл в онлайн-формате по видеозаписям. На втором этапе 1 июня, в международный День защиты детей, состоится большой гала-концерт в этнографическом музее народов Забайкалья с участием победителей и призёров конкурса.



Жюри конкурса отметило хорошую подготовку конкурсантов. По итогам работы жюри наиболее яркие, талантливые солисты и коллективы признаны лауреатами конкурса. Не менее талантливые участники отмечены специальными дипломами «Яркие звёздочки».



Также среди лауреатов конкурса организаторы решили провести конкурс на приз зрительских симпатий, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Итоги конкурса



Специальные дипломы «Яркая звёздочка»



Номинация «Вокал»

- Злата Г., руководитель Миронова Наталья Леонидовна, МБДОУ «Усть–Баргузинский детский сад «Солнышко», пгт. Усть-Баргузин

- Алиса Г., музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, воспитатель Гунгаева Елена Ошоровна, МАДОУ Детский сад «Солнышко», Окинский район, с. Орлик;

- Елена С., руководитель Шкедова Надежда Васильевна, МБДОУ «Хоринский детский сад «Ромашка», Хоринский район

- Дарья Т., музыкальный руководитель Хандуева Оксана Дашинимаевна, руководитель Будрина Надежда Николаевна, МБДОУ № 72 «Алёнушка», г. Улан-Удэ

- Дуэт Аясу Т. и Солбон Б., музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, воспитатель Гунгаева Елена Ошоровна, МАДОУ Детский сад «Солнышко» Окинский район, с. Орлик

- Группа «Почемучки», руководитель Гармаева Жанна Зориктуевна, МАДОУ « Хоринский детский сад «Золотой ключик», Хоринский район

- Ансамбль «Весёлые нотки», музыкальный руководитель Пластинина Светлана Владимировна, МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 91 «Строитель», г. Улан-Удэ



Номинация «Хореография»

- Ансамбль «Ромашки» руководитель Ануфриева Любовь Борисовна МАДОУ «ЦРР Детский сад N 91 «Строитель», г. Улан-Удэ

- Этностудия «Алан Гоа», руководитель Балданцэрэн Донара Иннокентьевна постановщик Джафарова Татьяна Сергеевна, МАОУ «СОШ № 47», г. Улан-Удэ

- Амур Р., Нимасу Н. хореографический кружок «Лучики», руководитель Данзанова Дари Батомункуевна, МБДОУ детский сад «Хараасгай», Иволгинский район

- Хореографическая группа «Держи ритм», руководитель Безверхая Надежда Алексеевна, Мухоршибирский Дом культуры

- Корпорация танца «Хатарыш», руководители Санданов Арсалан Жаргалович, Доржиева Сэсэгма Дашинимаевна, г. Улан-Удэ

- Группа «Лучики» музыкальный руководитель Цыренова Туяна Пурбожаповна, воспитатель Аюшеева Елена Николаевна, МАДОУ «Детский сад N 4 «Малыш» Джидинский район, с. Петропавловка

- Детский хореографический ансамбль «Радуга», руководители Базарова Татьяна Леонидовна, Южанина Анна Вячеславовна, концертмейстер Гавриленко Татьяна Викторовна МАУ КДУ «Рассвет», г. Улан-Удэ

- Группа «Лунтик» музыкальный руководитель Ерютина Светлана Валерьевна, воспитатель Алтаева Валентина Дыжитовна МБДОУ Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида», г. Улан-Удэ

- Балетная школа Морихиро Ивата (3-5 лет), педагог-хореограф Раднаева Юлия Зоригтоевна, г. Улан-Удэ

- Образцовая студия восточного танца «Апсары», руководители Доржиева Сэсэгма Дашинимаевна, Базарова Суржима Шагдыровна, МАУ КДЦ «Заречный» г. Улан-Удэ

- Танцевальный ансамбль «Солнечные зайчики», музыкальный руководитель Ерютина Светлана Валерьевна, воспитатель Батуева Наталья Дашеевна, МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида», г. Улан-Удэ



Номинация «Художественное слово»

- Егор А., руководитель Балдандоржиева Оюн Ямпиловна, Эдэрмэгский детский сад, Кижингинский район

- Ксения П., руководитель Плотникова Мария Александровна, МБУК РКДЦ Тункинский СДК, Тункинский район

- Екатерина С., руководитель Сапунова Оксана Юрьевна, МБОУ «Онохойская СОШ №2» Заиграевский район, п. Онохой



Лауреаты конкурса



Номинация «Вокал»

Солисты:

- Туяна Б., руководитель Дамбаева Баярма Цыденжаповна, МБОУ Загустайская СОШ Селенгинский район, у. Тохой

- Юлия Б., Руководитель Чойдонова Туяна Геннадьевна, МАДОУ детский сад №4 «Малыш» Джидинский район, с. Петропавловка

- Сарана Б., солистка вокального ансамбля «Ургынууд», музыкальный руководитель Гармабазарова Зоригма Семеновна, МБДОУ детский сад «Хараасгай», Иволгинский район

- Анастасия Х., руководитель Матвеева Валентина Сергеевна, МУ ДО «Иволгинский районный центр дополнительного образования», Иволгинский район

- Виктория М., руководитель Рычихина Наталья Александровна, МАУК ДО «Гусиноозерская детская школа искусств имени Н.Б.Дамиранова», Селенгинский район

- Бальжина Ш., РБНЛИ №1, руководитель Будаева Оюна Чимитовна, детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» г. Улан-Удэ

Коллективы:

- Старшая группа МБДОУ Хоринский д/с «Ромашка», руководители: Саломатова Наталья Петровна, Татаурова Марина Михайловна

- Вокальная группа «Жемчужинка», руководитель Косолапова Татьяна Анатольевна, МАУ ДО ДШИ №3 г. Улан-Удэ

- Хор старшей группы «Почемучки», руководитель Фролова Алла Александровна, МАДОУ детский сад № 2 «Чебурашка», Закаменский район



Номинация «Хореография»

- Группа «Карамельки», музыкальный руководитель Иванова Анна Анатольевна, воспитатель Дамбаева Надежда Романовна, МБДОУ Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ»

- Хореографический коллектив «Воображули», руководитель Михайлова Анастасия Анатольевна, МАУ КДЦ «Жемчужина», Кабанский район, пгт. Селенгинск

- Детский хореографический ансамбль «hолонго», преподаватель Доржиева Рыгзема Гарма-Цыреновна, МАУ ДО «Кижингинская ДШИ», Кижингинский район

- Подготовительная группа образцового ансамбля танца «Булжамуур», руководитель Овчинникова Людмила Доржиевна, репетитор Алексеева Ирина Петровна

- Группа «Непоседы», музыкальный руководитель Цыренова Туяна Пурбожаповна, воспитатель Жамбалова Наталья Цыдендамбаевна, МАДОУ «Детский сад N 4 «Малыш», Джидинский район с. Петропавловка

- Группа «Звёздочки», музыкальный руководитель Цыренова Туяна Пурбожаповна, воспитатель Галсанова Дулма Сергеевна, МАДОУ «Детский сад N 4 «Малыш», Джидинский район с. Петропавловка

- Балетная школа Морихиро Ивата, педагог-хореограф Меркулова Анна Сергеевна г. Улан-Удэ

- Студия танца Ирины Баторовой «Pro Dance», руководитель Бардуева Эржена Николаевна, г. Улан- Удэ



Номинация «Театр. Художественное слово»

- Театральная студия «Маленький актёр» за постановку сказки «Колобок» на бурятском языке «Монсуудай» Воспитатель Шорноева Долгор Чимитовна, музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, МАДОУ Детский сад «Солнышко», Окинский район, с. Орлик

- Театральная студия «Маленький актёр» за постановку сказки «Теремок» на бурятском языке «Гэрхэн» художественный Будаева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель Самаева Туяна Климентьевна, МАДОУ Детский сад «Солнышко», Окинский район, с. Орлик

- Евгения Ц., руководитель Цыренова Людмила Александровна, образцовый театр «Страна чудес», МБУ «Районный центр культуры и творчества» Закаменский район, г. Закаменск

- Александр Т., МАОУ «Корсаковская СОШ», руководитель Хребтовская Дарима Баировна, заведующая Корсаковским филиалом МАУ «Районный дом культуры» МО «Кабанский район»

- Аделина П., руководитель Балданова Людмила Батомункуевна, МБДОУ детский сад «Солнышко» Селенгинский район, с. Тохой.



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