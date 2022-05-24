Мало кто из лесных жителей отказывается от аппетитного брикета из костной муки
19 мая в Бурятии завершилась весенняя компания по оральной вакцинации лисиц от бешенства. В местах обитания лис было разложено 188 400 доз вакцины.
Через неделю после окончания раскладки Бурприроднадзор проведёт мониторинг поедания приманки с вакциной.
- Этот показатель всегда показывает хороший результат, мало кто из лесных жителей отказывается от аппетитного брикета из костной муки. В случае обнаружения оставшихся брикетов с вакциной, она уничтожается сжиганием,- рассказали в пресс-службе Бурприроднадзора.
Мероприятие проводится для ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предупреждения распространения бешенства среди диких животных, а также формирования у хищников иммунитета.
На сегодняшний день ситуация по бешенству в Бурятии является благополучной. Последний случай заболевания был среди крупного рогатого скота 13 июля 2021 года.
По словам специалистов, мероприятия по раскладке вакцины должны проводиться регулярно на протяжении шести лет и не менее двух лет после последнего случая бешенства.
Второй этап запланирован в сентябре этого года.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 мая началась весенняя вакцинация лисиц от бешенства. Вакцину разложили в 13 районах республики и Улан-Удэ. В том числе в береговой зоне реки Селенга и степных ландшафтах, свойственных для обитания лисиц в Кабанском районе.
В Бурятии завершили первый этап вакцинации для лисиц
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