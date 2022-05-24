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Панкратионист из Иркутской области выиграл чемпионат России

Панкратионист из Иркутской области выиграл чемпионат России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмен из Зимы выступал в весовой категории 57 килограммов

Спортсмен из города Зима Иркутской области Вячеслав Шабардин одержал победу на чемпионате России по панкратиону среди мужчин, который в первой половине мая завершился в Москве. Турнир проводился в дисциплине «классический панкратион» и собрал свыше 200 бойцов из 39 регионов России.

Вячеслав Шабардин выступал в весовой категории 57 килограммов и стал обладателем золотой медали. Серебряную награду в этом весе выиграл спортсмен из Санкт-Петербурга Артём Нестерук. Бронзовыми призёрами стали Рамазан Гаирбеков из Санкт-Петербурга и Виталий Косицын из Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
панкратион Иркутская область чемпионат России спорт

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