Панкратионист из Иркутской области выиграл чемпионат России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмен из Зимы выступал в весовой категории 57 килограммов



Спортсмен из города Зима Иркутской области Вячеслав Шабардин одержал победу на чемпионате России по панкратиону среди мужчин, который в первой половине мая завершился в Москве. Турнир проводился в дисциплине «классический панкратион» и собрал свыше 200 бойцов из 39 регионов России.



Вячеслав Шабардин выступал в весовой категории 57 килограммов и стал обладателем золотой медали. Серебряную награду в этом весе выиграл спортсмен из Санкт-Петербурга Артём Нестерук. Бронзовыми призёрами стали Рамазан Гаирбеков из Санкт-Петербурга и Виталий Косицын из Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

