Автор черпала вдохновение в гончарном искусстве прошлых веков
21 мая в столице Бурятии открылась персональная выставка юного керамиста. Выставку можно увидеть до конца июня в филиале Кяхтинского краеведческого музея.
Дарья Ж. занимается в студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3. Студией руководит Юрий Грачев.
- Даша является неоднократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Её работы были представлены на выставках музея истории города, филиала Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева и других площадках города, - сообщает пресс-служба ДШИ №3.
На создание работ этой выставки Дашу вдохновила история гончарного искусства конца XIX - начала XX века. Юному керамисту интересно создавать посуду того времени. Посетители выставки увидят и кацеи, и чайники, и другие необычные экспонаты.
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В Улан-Удэ открылась персональная выставка юного керамиста
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