Спасатели Бурятии расчистили тропу на горе

Тропа пользуется популярностью у отдыхающих летом
В Северо-Байкальском районе Бурятии спасатели и добровольцы подготовили к летнему сезону популярный у школьных групп экскурсионный маршрут. Трёхкилометровая тропа на горе Слюдянская была расчищена от естественных завалов.
- Экодесант проведён в рамках плана мероприятий, посвящённых международному Дню защиты детей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Восстановлен коридор тропы, ликвидировано четыре завала, спилено шесть аварийно-опасных деревьев, обновлена маркировка и установлена пара новых указателей, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
Сейчас состояние тропы спасатели оценивают как удовлетворительное. Она готова к эксплуатации при соблюдении элементарной техники безопасности.
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