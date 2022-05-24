Спасатели Бурятии расчистили тропу на горе













В Северо-Байкальском районе Бурятии спасатели и добровольцы подготовили к летнему сезону популярный у школьных групп экскурсионный маршрут. Трёхкилометровая тропа на горе Слюдянская была расчищена от естественных завалов.- Экодесант проведён в рамках плана мероприятий, посвящённых международному Дню защиты детей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Восстановлен коридор тропы, ликвидировано четыре завала, спилено шесть аварийно-опасных деревьев, обновлена маркировка и установлена пара новых указателей, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.Сейчас состояние тропы спасатели оценивают как удовлетворительное. Она готова к эксплуатации при соблюдении элементарной техники безопасности.