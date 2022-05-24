В Агинском округе пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости

В соревнованиях участвуют дети до 18 лет
27 мая в Агинском Бурятском округе пройдёт открытый турнир по бурятским традиционным состязаниям «hээр шаалга». Соревнования среди школьников посвящены Лубсан Балжир Габжа ламе.
В турнире могут принять участие все желающие возрастом до 18 лет. Соревнования пройдут по трём возрастным группам: до 12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. Также состоится общее абсолютное первенство. У спортсменов обязательна национальная форма одежды: дэгэл, малгай, гутал, буhэ. Абсолютного чемпиона наградят смарт-часами.
Турнир пройдёт в селе Догой, у ступы «Дуйнхор Шодон». Начало соревнований в 14:00, сообщает межрегиональная федерация «Сээр хухуалха».
Возрастное ограничение 0+
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