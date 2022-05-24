В командном зачёте победила команда Загорска
Х республиканская летняя спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошла на прошлой неделе в физкультурно-спортивном комплексе столицы Бурятии. На турнире выявляли сильнейших в волейболе сидя, армрестлинге, дартсе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, шахматах и шашках. Напомним, что спартакиада не проводился последние два года из-за ситуации с коронавирусом.
Борьба за медали развернулась среди более 110 спортсменов из Улан-Удэ, Кяхтинского, Джидинского, Иволгинского, Мухоршибирского районов республики. Всего было разыграно 34 комплекта медалей.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в общекомандном зачёте победителем спартакиады стала команда Загорска (г. Улан-Удэ). Второе место заняли спортсмены Железнодорожного района. Замкнула тройку призёров команда Джидинского района.
Отметим, что специальным командным призом «За волю к победе» была награждена команда Мухоршибирского района.
В Бурятии завершилась спартакиада среди лиц с ПОДА
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