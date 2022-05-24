В районе Бурятии впервые за пять лет родилась Светлана



3 мая 2022 года в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали новорождённую девочку, которая родилась в семье Сергея и Анны. Малышка стала долгожданным ребёнком у супругов. Её назвали Светланой.



- Светлана – «светлая», «чистая», некогда популярное имя сейчас встречается всё реже и реже. За последние пять лет — это первая малышка с этим удивительно тёплым и ласковым именем, - рассказали республиканском ЗАГСе.