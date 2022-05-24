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В районе Бурятии впервые за пять лет родилась Светлана

В районе Бурятии впервые за пять лет родилась Светлана
Общество,  Фото:pixabay.com
Имя потеряло свою популярность

3 мая 2022 года в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали новорождённую девочку, которая родилась в семье Сергея и Анны. Малышка стала долгожданным ребёнком у супругов. Её назвали Светланой.
 
- Светлана – «светлая», «чистая», некогда популярное имя сейчас встречается всё реже и реже. За последние пять лет — это первая малышка с этим удивительно тёплым и ласковым именем, - рассказали республиканском ЗАГСе.
 
В торжественной обстановке старший инспектор Кабанского районного отдела ЗАГС Елена Веретенина вручила свидетельство о рождении дочери, а также сказала родителям тёплые пожелания.

Как сообщал «Байкал-Daily», пару лет назад в Бурятии озвучили самые частые и самые редкие имена, которые родители дают новорождённым. Среди девочек это по-прежнему русские имена Дарья, Софья, Виктория, Арина, Валерия, а бурятские – Дари, Аяна, Алтана, Арьяна, Нарана. Топ мужских имён возглавляют Артём, Александр, Максим, Дмитрий, Матвей, Ардан, Арсалан, Аюр, Алдар, Мэргэн.

Но встречаются и очень необычные имена, вроде Пантелеймон, Лионелла и Донат. 
дети имена

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