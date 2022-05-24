Рейтинг возглавила Волга
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, на каких реках и озёрах России они будут отдыхать этим летом.
Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге — 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города.
На втором месте — Онежское озеро в Карелии и Ленинградской области, 13%.
«Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2022 получило озеро Байкал — 12%.
Десять популярных рек и озёр для отдыха летом:
1. Река Волга, 32%
2. Онежское озеро, 13%
3. Озеро Байкал, 12%
4. Ладожское озеро, 8%
5. Река Кама, 8%
6. Река Дон, 8%
7. Река Енисей, 7%
8. Озеро Ильмень, 5%
9. Выгозеро, 4%
10. Река Обь, 3%
Байкал вошёл в топ-10 рек и озёр для отдыха летом
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