Байкал вошёл в топ-10 рек и озёр для отдыха летом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавила Волга



Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, на каких реках и озёрах России они будут отдыхать этим летом.



Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге — 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города.



На втором месте — Онежское озеро в Карелии и Ленинградской области, 13%.



«Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2022 получило озеро Байкал — 12%.



Десять популярных рек и озёр для отдыха летом:



1. Река Волга, 32%

2. Онежское озеро, 13%

3. Озеро Байкал, 12%

4. Ладожское озеро, 8%

5. Река Кама, 8%

6. Река Дон, 8%

7. Река Енисей, 7%

8. Озеро Ильмень, 5%

9. Выгозеро, 4%

10. Река Обь, 3%

