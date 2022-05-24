Победитель межрегионального этапа отправится на Суперфинал в Москву
В этом году уже в 16-й раз для мальчишек и девчонок стартовал международный фестиваль «Локобол». Участие в нём принимают более 40 тысяч ребят 2010-2012 годов рождения из больших и малых городов, посёлков, сёл и станиц.
Фестиваль проходит в три стадии: региональный, межрегиональный и Суперфинал. Около 3000 коллективов принимают участие в первом этапе, который проходит с мая по июнь в 85 субъектах России, а также в странах ближнего зарубежья.
В финальных соревнованиях, которые пройдут в июне, сыграют лучшие коллективы регионального этапа. Одной из межрегиональных «станций» с 13 по 15 июня станет Улан-Удэ. Здесь в финале встретятся победители региональных турниров, которые пройдут в Улан-Удэ, Абакане, Железногорске, Иркутске, Кызыле и Чите. Обладатель «золота» межрегионального этапа отправится на Суперфинал, который состоится в Москве с 4 по 7 августа, сообщает сайт фестиваля.
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Улан-Удэ примет финал футбольного фестиваля
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