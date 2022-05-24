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В Бурятии ухудшается ситуация с разводами

В Бурятии ухудшается ситуация с разводами
Общество,  Фото:pixabay.com
Разводов больше, чем свадеб

В январе-марте в Бурятии зарегистрировали брак 996 пар. При этом развелись 1167 супругов. В Бурятстате отметили ухудшение соотношения числа браков и разводов.

- Если в январе – марте 2021 года на 1000 браков приходилось 810 разводов, то в 2022 году – 1172, - уточнили в Бурятстате.

свадьба разводы

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