В Бурятии ухудшается ситуация с разводами

Разводов больше, чем свадеб



В январе-марте в Бурятии зарегистрировали брак 996 пар. При этом развелись 1167 супругов. В Бурятстате отметили ухудшение соотношения числа браков и разводов.



- Если в январе – марте 2021 года на 1000 браков приходилось 810 разводов, то в 2022 году – 1172, - уточнили в Бурятстате.



