Разводов больше, чем свадеб
В январе-марте в Бурятии зарегистрировали брак 996 пар. При этом развелись 1167 супругов. В Бурятстате отметили ухудшение соотношения числа браков и разводов.
- Если в январе – марте 2021 года на 1000 браков приходилось 810 разводов, то в 2022 году – 1172, - уточнили в Бурятстате.
В Бурятии ухудшается ситуация с разводами
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