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В Бурятии состоится международный марафон «Чистый Байкал»

В Бурятии состоится международный марафон «Чистый Байкал»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках марафона будет организована акция по уборке побережья озера

С 12 по 13 августа на берегу озера Байкал состоится III международный марафон «Чистый Байкал». Сами соревнования проводятся 13 августа в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

Место старта всех дистанций: 228 километр автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник»). Старт на всех дистанций состоится 13 августа в 9:00.

На дистанции 42,2 км, 21,1 км допускаются мужчины, женщины в возрасте 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет и старше. На дистанции 10 км допускаются лица в возрасте 16 лет и старше, ветераны во всех возрастных категориях. На дистанции 3 км допускаются дети в возрастных категориях до 10 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, а также дети, мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.

Стартово-финишный городок будет расположен на 228 километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник»). Болельщикам необходимо прибыть к месту проведения соревнований 13 августа до 8:50. Отметим, что движение автотранспорта в день соревнования будет ограничено с 8:00.

В день старта с 7:15 до 8:30 будет работать трансфер участников и зрителей марафона из села Максимиха до стартового городка и обратно по мере необходимости. Чтобы избежать большого скопления людей, рекомендуется поддерживать участников на дистанции бега, которая проходит вдоль побережья озера Байкал с 228 километра (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник») до 217 километра автодороги Улан-Удэ – Курумкан и обратно.

В рамках марафона 12 мая в СОЛ «Ровесник» села Максимиха пройдёт круглый стол на тему «О Байкале на чистоту», в котором примут участие экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества. Главной целью круглого стола является привлечение внимания местного, регионального, федерального и мирового сообщества к проблемам озера Байкал. После круглого стола будет организована экологическая акция по уборке территории Максимихи и береговой линии. Об этом сообщает федерация лёгкой атлетики РБ.

Программа мероприятия

11 августа
10:00-22:00 - Регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам в ТРЦ Форум (г. Улан-Удэ)

12 августа
10:00-22:00 – Регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам в СОЛ «Ровесник» (с. Максимиха)
12:00-14:00 - Круглый стол с волонтёрами и участниками марафона по вопросам экологии: «О Байкале на чистоту»
14:30-17:30 - Экологическая акция с волонтёрами и участниками марафона

13 августа
7:00 - Начало работы камер хранения
9:00 - Старт забегов на 42,2 км, 21,1 км и 10 км
9:00 - Старт на дистанции 3 км
10:00-12:00 Награждение победителей и призёров на дистанции 3 км
18:00-21:00 Награждение победителей и призёров на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км. Церемония закрытия

Возрастное ограничение 0+
марафон Бурятия Баргузинский район спорт легкая атлетика экология акция

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