В Бурятии пробегут Тункинский марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Забег стартует 28 мая



28 мая в Бурятии состоится «Тункинский марафон». Соревнования пройдут в селе Туран Тункинского района, на автомобильной трассе Туран – Бурхан-Баабай.



К участию на дистанции 42,2 км и 21,1 км допускаются: мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах: 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет и старше. На дистанцию 10 км допускаются лица в возрасте 16 лет и старше, ветераны во всех возрастных категориях.



На дистанцию 3 км допускаются участники в возрастных категориях:

- мальчики и девочки до 10 лет (2012 г.р. и младше);

- мальчики и девочки до 12 лет (2010-2011 гг.р.);

- юноши и девушки до 14 лет (2008-2009 гг.р.);

- юноши и девушки до 16 лет (2006-2007 гг.р.);

- юноши и девушки до 18 лет (2004-2005 гг.р.);

- мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.



Лимит времени преодоления марафона и полумарафона составляет 6 часов. Участники, не укладывающиеся в лимит времени снимаются с дистанции соревнований.



Программа мероприятия



27 мая

10:00-22:00 – регистрация новых участников и выдача стартовых номеров в большом зале администрации МО «Тункинский район»



28 мая

11:00 – Старт забега на 42,2 км; 21,1 км; 10 км

11:03 – Старт забега на 3 км

14:00 – Награждение участников на дистанции 3 км

17:00 – Награждение участников на дистанции 10 км; 21,1 км; 42,2 км. Закрытие соревнований



Кубками, дипломами, медалями и ценными призами награждаются:

- на дистанции 42,2 км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место абсолютном первенстве;

- на дистанции 21,1 км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место абсолютном первенстве;

- на дистанции 10 км мужчины и женщины в абсолютном первенстве, занявшие с 1 по 3 место, ветераны согласно возрастным категориям: 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и старше;

- на дистанции 3 км дети, занявшие 1-3 место в своих возрастных группах, дети и взрослые с ОВЗ занявшие с 1-3 места.

Медалями финишёра награждаются все участники, закончившие дистанции 42,2 км; 21,1 км. Об этом сообщает федерация лёгкой атлетики РБ.



Возрастное ограничение 0+

