 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии пробегут Тункинский марафон

В Бурятии пробегут Тункинский марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Забег стартует 28 мая

28 мая в Бурятии состоится «Тункинский марафон». Соревнования пройдут в селе Туран Тункинского района, на автомобильной трассе Туран – Бурхан-Баабай.

К участию на дистанции 42,2 км и 21,1 км допускаются: мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах: 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет и старше. На дистанцию 10 км допускаются лица в возрасте 16 лет и старше, ветераны во всех возрастных категориях.

На дистанцию 3 км допускаются участники в возрастных категориях:
- мальчики и девочки до 10 лет (2012 г.р. и младше);
- мальчики и девочки до 12 лет (2010-2011 гг.р.);
- юноши и девушки до 14 лет (2008-2009 гг.р.);
- юноши и девушки до 16 лет (2006-2007 гг.р.);
- юноши и девушки до 18 лет (2004-2005 гг.р.);
- мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.

Лимит времени преодоления марафона и полумарафона составляет 6 часов. Участники, не укладывающиеся в лимит времени снимаются с дистанции соревнований.

Программа мероприятия

27 мая
10:00-22:00 – регистрация новых участников и выдача стартовых номеров в большом зале администрации МО «Тункинский район»

28 мая
11:00 – Старт забега на 42,2 км; 21,1 км; 10 км
11:03 – Старт забега на 3 км
14:00 – Награждение участников на дистанции 3 км
17:00 – Награждение участников на дистанции 10 км; 21,1 км; 42,2 км. Закрытие соревнований

Кубками, дипломами, медалями и ценными призами награждаются:
- на дистанции 42,2 км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место абсолютном первенстве;
- на дистанции 21,1 км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место абсолютном первенстве;
- на дистанции 10 км мужчины и женщины в абсолютном первенстве, занявшие с 1 по 3 место, ветераны согласно возрастным категориям: 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и старше;
- на дистанции 3 км дети, занявшие 1-3 место в своих возрастных группах, дети и взрослые с ОВЗ занявшие с 1-3 места.
Медалями финишёра награждаются все участники, закончившие дистанции 42,2 км; 21,1 км. Об этом сообщает федерация лёгкой атлетики РБ.

Возрастное ограничение 0+
марафон Тункинский район Бурятия спорт легкая атлетика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье новобранцы пополнят военных школу поваров
В Забайкалье новобранцы пополнят военных школу поваров
Общество, 24.05.2022
В рамках весеннего призыва сюда направят свыше 500 будущих курсантов
Улан-Удэ примет финал футбольного фестиваля
Улан-Удэ примет финал футбольного фестиваля
Общество, 24.05.2022
Победитель межрегионального этапа отправится на Суперфинал в Москву
В Бурятии стартует летний рыболовный сезон
В Бурятии стартует летний рыболовный сезон
Общество, 24.05.2022
На Щучьем озере разыграют два кубка по рыболовному спорту
Билигма Ринчинова впервые исполнит роль отрицательного персонажа
Билигма Ринчинова впервые исполнит роль отрицательного персонажа
Общество, 24.05.2022
На премьере рок-мюзикла «Бальжан Хатан» будет ряд сюрпризов
29 мая Чита отпразднует день города
29 мая Чита отпразднует день города
Общество, 24.05.2022
Одним из масштабных мероприятий праздника станет шествие трудовых коллективов
Бурятия и Забайкалье присоединятся к «Ночи географии»
Бурятия и Забайкалье присоединятся к «Ночи географии»
Общество, 24.05.2022
Мероприятия пройдут в Улан-Удэ, Забайкальском и Чикойском нацпарках
В Улан-Удэ 30 карет «скорой» оснащены тревожными кнопками
В Улан-Удэ 30 карет «скорой» оснащены тревожными кнопками
Общество, 24.05.2022
Статистику озвучил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Евгений Котов
В селе Бурятии появился «Сад памяти»
В селе Бурятии появился «Сад памяти»
Общество, 24.05.2022
Баргузинский район присоединился к международной акции
В Улан-Удэ прошла «Зарница» для детсадовцев
В Улан-Удэ прошла «Зарница» для детсадовцев
Общество, 24.05.2022
В ней приняли участие воспитанники детсадов Советского района
В Улан-Удэ открылась персональная выставка юного керамиста
В Улан-Удэ открылась персональная выставка юного керамиста
Общество, 24.05.2022
Автор черпала вдохновение в гончарном искусстве прошлых веков
В Бурятии завершилась спартакиада среди лиц с ПОДА
В Бурятии завершилась спартакиада среди лиц с ПОДА
Общество, 24.05.2022
В командном зачёте победила команда Загорска
Панкратионист из Иркутской области выиграл чемпионат России
Панкратионист из Иркутской области выиграл чемпионат России
Общество, 24.05.2022
Спортсмен из Зимы выступал в весовой категории 57 килограммов
В Бурятии подвели итоги конкурса юных талантов
В Бурятии подвели итоги конкурса юных талантов
Общество, 24.05.2022
В нём приняли участие дети от 3 до 7 лет
Учёные и волонтёры займутся поиском редкой птицы в дельте Селенги
Учёные и волонтёры займутся поиском редкой птицы в дельте Селенги
Общество, 24.05.2022
В Бурятии стартует проект «Найдём чеграву вместе»
Музей в Улан-Удэ объяснил, почему перекрасили сине-жёлтого носорога
Музей в Улан-Удэ объяснил, почему перекрасили сине-жёлтого носорога
Общество, 24.05.2022
Сотрудники музея опровергли «политическую» версию  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^