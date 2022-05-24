В Бурятии пробегут Тункинский марафон

Забег стартует 28 мая
28 мая в Бурятии состоится «Тункинский марафон». Соревнования пройдут в селе Туран Тункинского района, на автомобильной трассе Туран – Бурхан-Баабай.
К участию на дистанции 42,2 км и 21,1 км допускаются: мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах: 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет и старше. На дистанцию 10 км допускаются лица в возрасте 16 лет и старше, ветераны во всех возрастных категориях.
На дистанцию 3 км допускаются участники в возрастных категориях:
- мальчики и девочки до 10 лет (2012 г.р. и младше);
- мальчики и девочки до 12 лет (2010-2011 гг.р.);
- юноши и девушки до 14 лет (2008-2009 гг.р.);
- юноши и девушки до 16 лет (2006-2007 гг.р.);
- юноши и девушки до 18 лет (2004-2005 гг.р.);
- мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.
Лимит времени преодоления марафона и полумарафона составляет 6 часов. Участники, не укладывающиеся в лимит времени снимаются с дистанции соревнований.
Программа мероприятия
27 мая
10:00-22:00 – регистрация новых участников и выдача стартовых номеров в большом зале администрации МО «Тункинский район»
28 мая
11:00 – Старт забега на 42,2 км; 21,1 км; 10 км
11:03 – Старт забега на 3 км
14:00 – Награждение участников на дистанции 3 км
17:00 – Награждение участников на дистанции 10 км; 21,1 км; 42,2 км. Закрытие соревнований
Кубками, дипломами, медалями и ценными призами награждаются:
- на дистанции 42,2 км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место абсолютном первенстве;
- на дистанции 21,1 км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место абсолютном первенстве;
- на дистанции 10 км мужчины и женщины в абсолютном первенстве, занявшие с 1 по 3 место, ветераны согласно возрастным категориям: 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и старше;
- на дистанции 3 км дети, занявшие 1-3 место в своих возрастных группах, дети и взрослые с ОВЗ занявшие с 1-3 места.
Медалями финишёра награждаются все участники, закончившие дистанции 42,2 км; 21,1 км. Об этом сообщает федерация лёгкой атлетики РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пробегут Тункинский марафон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках весеннего призыва сюда направят свыше 500 будущих курсантов
Победитель межрегионального этапа отправится на Суперфинал в Москву
На Щучьем озере разыграют два кубка по рыболовному спорту
На премьере рок-мюзикла «Бальжан Хатан» будет ряд сюрпризов
Одним из масштабных мероприятий праздника станет шествие трудовых коллективов
Мероприятия пройдут в Улан-Удэ, Забайкальском и Чикойском нацпарках
Статистику озвучил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Евгений Котов
Баргузинский район присоединился к международной акции
В ней приняли участие воспитанники детсадов Советского района
Автор черпала вдохновение в гончарном искусстве прошлых веков
В командном зачёте победила команда Загорска
Спортсмен из Зимы выступал в весовой категории 57 килограммов
В нём приняли участие дети от 3 до 7 лет
В Бурятии стартует проект «Найдём чеграву вместе»
Сотрудники музея опровергли «политическую» версию