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Студентов ДФО и СФО приглашают на конкурс эссе о религии

Студентов ДФО и СФО приглашают на конкурс эссе о религии
Общество,  Фото:pixabay.com
Результаты станут известны 1 сентября

Обучающихся в вузах Сибири и Дальнего Востока приглашают к участию в конкурсе эссе «Влияние местных религиозных традиций на мировоззрение человека и общественные отношения в современной России». Его участниками могут стать студенты, магистранты и аспиранты всех форм обучения вузов СФО и ДФО в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Тематические направления конкурса:
- взаимодействие буддийских религиозных объединений (общин), религиозных организаций, буддийских духовных образовательных организаций как фактор устойчивого развития Российского государства: в исторической ретроспективе и на современном этапе;
- роль личности в истории: буддийские религиозные лидеры, общественные и государственные деятели и их вклад в формирование общественных отношений в России (на примере одной или нескольких конкретных личностей);
- человек и религиозные традиции в современном мире: пути выхода из цивилизационного кризиса;
- место и роль религиозных традиций в системе общественно-государственных отношений: формирование толерантности и создание условий для конструктивного диалога;
- пути совершенствования взаимодействия буддийских религиозных объединений (общин), организаций, буддийских духовных образовательных организаций, общественных институтов и органов государственной власти в России: гражданско-правовой, социально-психологический, административно-управленческий аспекты (на выбор или в комплексе).

Конкурс проводится заочно. Заявки принимаются по 15 августа. Конкурсные работы и заявки предоставляются в оргкомитет в электронном виде до 30 июня на адрес электронной почты [email protected] От одного участника может быть представлено не более одной работы.

Оценка работ и подведение итогов проводится с 16 августа по 1 сентября. По итогам будут определены 10 победителей. Публикация результатов конкурса осуществляется 1 сентября на официальном сайте Забайкальского государственного университета, сообщает пресс-служба Читинской медакадемии.

Возрастное ограничение 18+
религия буддизм вузы ДФО СФО студенты конкурс аспиранты Забайкальский край

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