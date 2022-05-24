В Улан-Удэ проведут чемпионат для экстремальных велосипедистов

Принять участие могут спортсмены любого возраста
4 июня в Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по прыжкам в высоту на велосипеде (банни-хоп). Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Всемирный день велосипедиста» на острове Спасский (Богородский).
К участию допускаются участники всех возрастов в защитных шлемах на исправных горных велосипедах и BMX. Для регистрации спортсменам нужно предъявить паспорт или свидетельство о рождении.
Победителю будет вручён кубок, призёрам – медали. Все участники получат горячий обед. После соревнований состоится культурно-развлекательная программа, также будет проведён пикник на берегу реки. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
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