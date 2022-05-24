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В Улан-Удэ проведут чемпионат для экстремальных велосипедистов

В Улан-Удэ проведут чемпионат для экстремальных велосипедистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие могут спортсмены любого возраста

4 июня в Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по прыжкам в высоту на велосипеде (банни-хоп). Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Всемирный день велосипедиста» на острове Спасский (Богородский).

К участию допускаются участники всех возрастов в защитных шлемах на исправных горных велосипедах и BMX. Для регистрации спортсменам нужно предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Победителю будет вручён кубок, призёрам – медали. Все участники получат горячий обед. После соревнований состоится культурно-развлекательная программа, также будет проведён пикник на берегу реки. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
велосипеды велоспорт Улан-Удэ чемпионат спорт Бурятия экстремальные виды спорта

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