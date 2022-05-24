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В Бурятии хвалят группировку, сражающуюся с лесными пожарами

В Бурятии хвалят группировку, сражающуюся с лесными пожарами
Общество, 
В отличие от других регионов, в Бурятии лесные пожары тушат оперативно

За минувшие сутки, 23 мая, в Бурятии вели работы по тушению семи лесных пожаров, из них четыре были ликвидированы.

В том числе потушили сложный лесной пожар, действовавший в Бичурском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», лес загорелся по вине человека; из-за сильного порывистого ветра огонь распространился на 400 га. Верховой пожар поднялся по хвойным молоднякам. С огнём боролись более 200 человек. 



Сегодня стало известно, что этот сложный пожар потушен. 

- За прошедшие сутки проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Бичурском, Закаменском, Кижингинском, Курумканском, Окинском и Селенгинском районах. Четыре лесных пожара возникли из-за сухих гроз, три - из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 698,1 га. Четыре лесных пожара в Бичурском, Закаменском, Курумканском и Окинском районах ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Два лесных пожара в Закаменском и Кижингинском районах локализованы. Сейчас идут работы по их дотушиванию.

Также продолжаются работы по тушению лесного пожара в Селенгинском районе, он действует на площади 2 га.

С огнём накануне сражались 320 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 40 единиц лесопожарной техники.

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской на оперативном штабе по тушению лесных пожаров поблагодарил группировку, сражающуюся с огнём. Он поблагодарил их за профессионализм и самоотверженность при тушении сложных пожаров, а также за своевременное наращивание сил и средств и тушение возгораний на малых площадях.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 116 лесных пожаров на общей площади 4,2 тысячи га.

Непростая лесопожарная обстановка сохраняется в соседних регионах. По информации Авиалесоохраны, в Красноярском крае действует 26 пожаров на площади 17,4 тысячи га. В Иркутской области действует три пожара на 175 га. Ещё шесть лесных пожаров на площади 12,2 тысячи га локализованы. В Забайкальском крае действует три лесных пожара на площади 1,8 тысячи га. Ещё три лесных пожара на площади 8,1 тысячи га локализованы.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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