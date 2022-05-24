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За сутки в Бурятии госпитализировали 12 человек с COVID-19

За сутки в Бурятии госпитализировали 12 человек с COVID-19
Общество, 
Ежесуточная заболеваемость продолжает оставаться невысокой

Накануне в Бурятии коронавирус выявили у 19 человек. Заболеваемость остаётся на низком уровне, ведь позавчера, например, было 15 заражённых. В конце прошлой недели суточный прирост колебался в пределах 28-32.

На утро 24 мая в Бурятии зарегистрировано 136 543 случая заболевания COVID-19 с начала пандемии. Из них 44% (60 403) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 133 196 больных, 24 из них выписались накануне.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3026 человек. За минувшие сутки скончался один пожилой пациент (ему было больше 65 лет). Отметим, позавчера также был один летальный исход.

На сегодня в стационарах лечатся 133 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации – 28 человек, из которых 15 старше 65 лет.

За предыдущие сутки госпитализировано 12 больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 188 человек.

В республике продолжается вакцинация против коронавируса. Хотя бы раз привились 500 737 человек (69,6 % от взрослого населения). Однако ревакцинироваться жители республики не спешат: повторную вакцинацию начали только 168 748 человек.

коронавирус профилактика

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