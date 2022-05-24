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В Бурятии через суд заменять полностью изношенный трубопровод

В Бурятии через суд заменять полностью изношенный трубопровод
Общество,  Фото:pixabay.com
Ремонта добилась прокуратура

Прокурорская проверка выяснила, что в селе Новая Брянь в Заиграевского района Бурятии трубы теплотрассы и холодного водоснабжения протяжённостью более 370 метров пролегают в непроходных каналах без изоляции и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ этого участка тепловой сети и водопровода составляет 100 %.

Прокурор района подал иск в суд об обязании администрации Заиграевского района и ресурсоснабжающей организации села Новая Брянь произвести замену трубопроводов участка тепловой сети и водопровода.

Иск прокурора 21 апреля удовлетворён в полном объёме. Решение районного суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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