Ремонта добилась прокуратура
Прокурорская проверка выяснила, что в селе Новая Брянь в Заиграевского района Бурятии трубы теплотрассы и холодного водоснабжения протяжённостью более 370 метров пролегают в непроходных каналах без изоляции и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ этого участка тепловой сети и водопровода составляет 100 %.
Прокурор района подал иск в суд об обязании администрации Заиграевского района и ресурсоснабжающей организации села Новая Брянь произвести замену трубопроводов участка тепловой сети и водопровода.
Иск прокурора 21 апреля удовлетворён в полном объёме. Решение районного суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии через суд заменять полностью изношенный трубопровод
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