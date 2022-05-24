Жителя Бурятии, ударившего полицейского, оштрафовали на 50 тысяч

Инцидент произошёл в увеселительном заведении
Житель посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
В суде установлено, что вечером 19 февраля местный житель в одном из увеселительных заведений посёлка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок.
Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный потребовал от дебошира прекратить. Мужчина, игнорируя требование представителя власти, нанёс ему удар по лицу.
- Судом с учётом полного признания вины подсудимым, его раскаяния и принесённых потерпевшему извинений назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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