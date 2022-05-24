Из них более двухсот детей
По 23 мая в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 682 человека, в том числе 202 ребёнка, что ниже среднемноголетнего уровня обращаемости на 7%. Показатель обращаемости составил 71,2 на 100 тысяч населения.
В республике проводятся противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. Планируемая для обработки площадь составляет 2800 га. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
В нынешнем сезоне запланировано привить 86,3 тыс. человек. На 23 мая привито 55 тысяч человек, в том числе 35 тысяч детей. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику ЦРБ; жителям г. Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 56.
Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
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В Бурятии клещи покусали почти 700 человек
Общество, Фото:
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