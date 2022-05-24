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В Бурятии клещи покусали почти 700 человек

В Бурятии клещи покусали почти 700 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из них более двухсот детей

По 23 мая в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 682 человека, в том числе 202 ребёнка, что ниже среднемноголетнего уровня обращаемости на 7%. Показатель обращаемости составил 71,2 на 100 тысяч населения.

В республике проводятся противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. Планируемая для обработки площадь составляет 2800 га. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.

В нынешнем сезоне запланировано привить 86,3 тыс. человек. На 23 мая привито 55 тысяч человек, в том числе 35 тысяч детей. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику ЦРБ; жителям г. Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 56.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).


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клещи

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