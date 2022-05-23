Иностранец «зажёг» на улан-удэнском «Арбате»

Харизматичный мужчина танцевал под мелодию саксофониста
С наступлением тёплой погоды на «Арбате» в Улан-Удэ создалась особая летняя атмосфера. Некоторые играют в волейбол, кому-то по душе музыкальные инструменты. Кроме того, есть люди, которые заводят прохожих своими зажигательными танцами под аранжировку уличной группы.
Так, в минувшее воскресенье, в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети «Вконтакте» опубликовали ролик с харизматичным иностранцем. Он под мелодию саксофониста развлекал публику танцем, похожую на ламбаду.
Местные жители поддержали его аплодисментами и ободрительными выкриками.
Под постом, в отношении танцующего гостя местные жители оставляли в основном положительные комментарии. Некоторые подписчики рассказали, что его зовут Мишель.
«Классный! Обожаю ламбаду», «Мишель красава», «Красавчик!» - поделились улан-удэнцы.
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Харизматичный мужчина танцевал под мелодию саксофониста
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