В Улан-Удэ прошла весенняя отправка призывников в армию

Военный комиссар Бурятии рассказал, где будут проходить службу призывники из республики. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с призывного пункта



23 мая на сборном пункте в Улан-Удэ прошла торжественная отправка призывников к местам несения службы. С напутственным словом выступил военный комиссар Бурятии Александр Трубников:



- Уважаемые родные и близкие призывников, дорогие призывники! Сегодня для вас начинается важный и ответственный этап вашей жизни. Защита Отечества являлась и является почётной обязанностью и священным долгом. Наши земляки, воины Бурятии на протяжении многих лет, начиная с победы в Великой Отечественной войне, добросовестно исполняли свой воинский долг. У нас очень много героев и на современном этапе. На нынешний призыв накладывается тот отпечаток, что мы проводим специальную военную операцию, и у нас в настоящее время три Героя России. Я сразу же хочу предупредить и вас, и обратиться к родным и близким - военнослужащие республики будут проходить военную службу по призыву только на территории Восточного военного округа.



Военный комиссар заверил, что на службу по контракту набирают только желающих, и неопытных призывников это никак не касается.



- Лишь после того, как они подготовятся, окрепнут физически, окрепнут морально и будут готовы, по их желанию они могут исполнить этот воинский долг. А так, пока они будут проходить военную службу по призыву, никаких не должно быть у вас сомнений и колебаний, несмотря на все вбросы, - подчеркнул Александр Трубников. – Я уверен, товарищи призывники, что вы с честью и достоинством овладеете военной специальностью, окрепнете физически, морально, и вернётесь домой возмужавшими, повзрослевшими. Помните о том, что вас ждут родные и близкие, помните о своей малой Родине, успеха вам и в добрый путь!



Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской отметил, что военнослужащие, призываемые из республики, - одни из лучших в Восточном военном округе:



- День призывника навсегда останется в вашей памяти. Два раза в год, весной и осенью, мы постоянно участвуем в таком торжественном мероприятии, поздравляем и напутствуем призывников для прохождения службы. На сегодняшний день военнослужащие, и находящиеся в зоне выполнения специальной операции на Украине, и военнослужащие, проходящие службу по призыву, из Бурятии – одни из лучших в Восточном военном округе. Я этим горжусь и всегда говорю всем, что ребята, призванные из республики – одни из самых лучших, - обратился Пётр Мордовской.



Мордовской также отдельно остановился на вопросе участия в спецоперации:



- Если изъявят службу и заключат контракт – будут направлены для выполнения специальной операции, не заключат – ограничатся сроком прохождения действительной военной службы. В добрый путь вам, всего вам самого доброго, не забывайте своих родных, близких, по возможности сообщайте о том, как вы проходите службу.



Также с напутствиями и пожеланиями выступили заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Эрдэм Биликтуев, представитель штаба 36-й общевойсковой армии полковник Сергей Гринченко и председатель республиканской общественной организации «Союз солдатских родителей Бурятии» Виктор Поплевин.



Отвечая на вопросы журналистов, Александр Трубников рассказал, что из Бурятии в ходе весеннего призыва будут призвано около 1300 человек.



- Эта цифра практически не меняется, каждый призыв – порядка 1200-1300. Тот, кто попадёт в учебные части, получит воинскую учётную специальность и будет проходить обучение в учебной части, они находятся в Чите и Хабаровске. Те, кто прибудет непосредственно в часть, обучатся воинской специальности уже непосредственно в учебных подразделениях части. До трёх месяцев проходит обучение и затем, они если оно проходило в учебной части, то (военнослужащие – прим.) получают документы о получении военной специальности и направляются в воинские части, опять же, Восточного военного округа, - пояснил Трубников.



Насчёт возраста призывников военный комиссар сообщил, что с учётом молодых людей, закончивших высшие и средние учебные заведения и по какой-то причине бравших академ, возраст призывников – от 18 до 23-24, максимум 25 лет. Кроме того, он рассказал, что два человека из Бурятии смогли отобраться в престижную научную роту. Они будут проходить службу в Санкт-Петербурге, их проводы в армию состоятся отдельно.





