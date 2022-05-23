Начинающие драматурги представили в Бурдраме синопсисы своих произведений

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Руководит процессом писательница Анастасия Букреева



Художественными читками завершилась лаборатория «Шэнэ буряад зужэг. Новая бурятская драматургия» в Бурятском драматическом театре. Лаборатория проходила под руководством известной российской писательницы Анастасии Букреевой, сообщили в пресс-службе театра.



Девять слушателей творческого мастер-интенсива представили коллегам 21 мая на новой сцене театра синопсисы (краткое изложение) и первые страницы своих драматургических произведений.



В частности, актёр Булат Самбилов зачитал зарисовки из своей лирической любовной драмы-док «Үнэн зүрхэнhөө. От чистого сердца», иркутский киносценарист Анжела Базарон - биографическую трагедию «Солонго» о покончившей в знак протеста против запрета монгольского языка учительнице в Китае. Актёр Чимит Дондоков представил инсценировку по повести Владимира Митыпова «Подлеморье», режиссёр Саян Жамбалов - инсценировку по роману-трилогии Даширабдан Батожабая «Похищенное счастье», актриса Жажан Динганорбоева - пьесу «Зам. Путь», рассказывающую о мальчике, решившему изучать родной бурятский язык. Журналист Батодалай Багдаев зачитал синопсис психоделической драмы «Дэмырэл. Бред», актриса Надежда Мунконова - философский хоррор «Найр. Праздник», а актриса Ольга Ранжилова-Ломбоева –фантастическую пьесу «Старая деревня под Лунной горой».



Как рассказала драматург Анастасия Букреева, представленные авторами работы - это лишь наброски будущих литературных произведений драматургического жанра, охватывающие по три ключевые мизансцены. Работа над ними предстоит ещё большая, и вестись дальше она будет также под её руководством в заочном формате.



Саян Жамбалов, худрук Бурдрама, объявил, что к открытию нового театрального сезона театра осенью состоятся итоговые художественные читки по ролям, которые помогут осуществить артисты театра.



Наиболее интересные работы, как и ранее по результатам предыдущих лабораторий, войдут в репертуарный лист театра и будут направлены для участия на литературные драматургические конкурсы.



Нынешняя лаборатория «Шэнэ буряад зужэг. Новая бурятская драматургия» станет четвертой по счёту. Она работает в театре с 2018 года.





