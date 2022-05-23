Это коснётся и представителей бизнеса, и простых жителей республики
Власти Бурятии работают над упрощением аренды муниципальных и государственных участков для бизнеса и жителей республики.
- Для масштабных инвестпроектов введём вариант мены на частный участок. На ближайшей сессии Хурала для них также планируем снизить объём инвестиций с 30 до 20 млн рублей, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Также он сообщил о введении пролонгации договоров аренды, если арендатор не нарушал правила её использования. Кроме этого, в собственность без торгов и по льготной цене жители республики смогут получить арендуемые для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества участки. Сегодня в Бурятии 152 таких ЛПХ и 358 садоводческих участков.
- Без торгов планируем выделять и землю под производство импортозамещающей продукции. Для таких арендаторов установим арендную плату - 0,0001 процента кадастровой стоимости. Минимущества готовит НПА, - добавил глава Бурятии.
Помимо этого, по словам Алексея Цыденова, он уже подписал распоряжение о предоставлении малому и среднему бизнесу отсрочки платы за май-октябрь по аренде республиканских или муниципальных объектов под инвестпроекты и строительство.
Кроме того, до 14 дней сокращены сроки рассмотрения заявлений по отдельным процедурам в сфере земельных отношений. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия работает над упрощением аренды муниципальных и государственных участков
Общество, Фото:
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