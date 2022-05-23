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В Улан-Удэ ЕГЭ будут сдавать около 3 тысяч выпускников

В Улан-Удэ ЕГЭ будут сдавать около 3 тысяч выпускников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Основной этап состоится с 26 мая по 21 июня

В этом году в столице Бурятии единый государственный экзамен будут сдавать 2916 одиннадцатиклассников, в том числе выпускники прошлых лет. Основной этап ГИА-11 пройдёт с 26 мая по 21 июня.

Для проведения ЕГЭ в Улан-Удэ определили 15 пунктов проведения экзаменов – это школы № 1, 8, 17, 18, 25, 26, 35, 42, 49, 65; физико-математическая школа № 56; гимназии № 3, 14, 33; лицей №27. Все пункты обеспечены станциями печати и сканирования. С 2021 года сканирование работ выпускников проводится в аудитории.

- В интересах сохранения здоровья и обеспечения безопасности всех участников и организаторов экзаменов, в местах сдачи экзаменов будет организовано дежурство представителя МВД, все пункты оснащены металлодетекторами и системой видеонаблюдения, - рассказала председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности. Это обеззараживание воздуха путём применения рециркуляторов, использование дезинфицирующих средств, проветривание и т.д.

- Аттестаты выдадут учащимся, успешно сдавшим государственную итоговую аттестацию. Процедура выдачи аттестатов будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Рособрнадзора и министерства Просвещения РФ, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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