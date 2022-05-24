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В Бурятии сегодня облачно

В Бурятии сегодня облачно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воздух прогреется до +26 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер западный 2-7, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +21,+26, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +22,+24.
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