Воздух прогреется до +26 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер западный 2-7, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +21,+26, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +22,+24.
В Бурятии сегодня облачно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 24.05.2022
Воздух прогреется до +26 градусов
25 мая в Улан-Удэ откроется всероссийский турнир по вольной борьбе памяти первого чемпиона Бурятии
Харизматичный мужчина танцевал под мелодию саксофониста
Мероприятия планируют провести в конце июня
Конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» в этом году проведут очно
Военный комиссар Бурятии рассказал, где будут проходить службу призывники из республики. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с призывного пункта
Вход на соревнования сделают свободным
Принять участие в акциях могут все желающие
В рамках мероприятия состоится акция «Декламируй»
В межрегиональном мероприятии примут участие три хозяйства из Бурятии
В финал всероссийской игры вышла команда «Тамир»
Также пройдёт восхваление Будды Манзушри
Соревнования были посвящены 95-летию Закаменского района
Юбилей отпраздновала жительница улуса Санага
В Кижингинском районе пройдёт большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал»