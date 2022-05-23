Синоптики представили краткий прогноз погоды на первый месяц лета
Бурятский гидрометцентр опубликовал краткий прогноз погоды на июнь. По данным синоптиков, в среднем первый месяц лета в республике будет теплее на 1-2 градуса, чем обычно. По юго-западным районам Бурятии температура будет близка к многолетним значениям.
Месячное количество осадков на большей части территории республики ожидается меньше среднего многолетнего количества; по юго-западным и северным районам – около климатической нормы.
Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозу синоптиков, также в Бурятии ожидается жаркий август.
Июнь в Бурятии будет чуть теплее обычного
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