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В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту

В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Третий этап состоится во второй декаде июня

В Бурятии с 11 по 12 июня пройдёт третий этап кубка республики по внедорожному спорту «День независимости Трофи 2022». Соревнования пройдут в Селенгинском районе. Точное место проведения и схема проезда будут опубликованы за две недели до мероприятия на сайте nomados.ru.

К турниру допускаются любые физические лица, достигшие 18 лет. Экипаж автомобиля состоит из двух человек (пилот и штурман). Пилот обязан иметь документ, подтверждающий право на управление транспортным средством категории «В». Регистрация открыта до 5 июня.

В этом сезоне, кроме основных классов «Стандарт», «Туризм» и «Спорт», организован дополнительный класс «Дискавери» для новичков. Для данного класса установлены не сильно сложные точки, расчитаные под небольшой клиренс – есть возможность поучаствовать внедорожникам в полном стоке, а также «паркетникам» типа Субару Форестера и подобным им автомобилям.

Результаты мероприятия подводятся в личном зачёте. Подведение итогов в командном зачёте не предусмотрено. Победители награждаются призами, медалями или грамотами.

Предварительная программа мероприятия

10 июня
20:00 - открытие базового лагеря

11 июня
9:00 - начало регистрации
11:00 окончание регистрации, брифинг
11:30 - техкомиссия
12:00 - старт (по классам с временным промежутком 10мин.)

12 июня
12:00 - финиш
15:00 - торжественная официальная часть. Награждение победителей.
20:00- закрытие базового лагеря

Возрастное ограничение 18+
Бурятия внедорожный спорт спорт кубок автогонки внедорожники

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