В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту

Третий этап состоится во второй декаде июня



В Бурятии с 11 по 12 июня пройдёт третий этап кубка республики по внедорожному спорту «День независимости Трофи 2022». Соревнования пройдут в Селенгинском районе. Точное место проведения и схема проезда будут опубликованы за две недели до мероприятия на сайте nomados.ru.



К турниру допускаются любые физические лица, достигшие 18 лет. Экипаж автомобиля состоит из двух человек (пилот и штурман). Пилот обязан иметь документ, подтверждающий право на управление транспортным средством категории «В». Регистрация открыта до 5 июня.



В этом сезоне, кроме основных классов «Стандарт», «Туризм» и «Спорт», организован дополнительный класс «Дискавери» для новичков. Для данного класса установлены не сильно сложные точки, расчитаные под небольшой клиренс – есть возможность поучаствовать внедорожникам в полном стоке, а также «паркетникам» типа Субару Форестера и подобным им автомобилям.



Результаты мероприятия подводятся в личном зачёте. Подведение итогов в командном зачёте не предусмотрено. Победители награждаются призами, медалями или грамотами.



Предварительная программа мероприятия



10 июня

20:00 - открытие базового лагеря



11 июня

9:00 - начало регистрации

11:00 окончание регистрации, брифинг

11:30 - техкомиссия

12:00 - старт (по классам с временным промежутком 10мин.)



12 июня

12:00 - финиш

15:00 - торжественная официальная часть. Награждение победителей.

20:00- закрытие базового лагеря



Возрастное ограничение 18+

