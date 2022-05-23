В Бурятии помолятся Зелёной Таре

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Кижингинском районе пройдёт большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал»



30 мая, в 30-й лунный день, завершается священный месяц буддистов Весак. В этот день на территории комплекса ступы Джарун Хашор в Бурятии ламы Кижингинского дацана под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова проведут большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал».



В течение четырёх лет жители Кижингинского района совершают уникальное ежедневное служение: по очереди каждое из 15 сёл района, по три дня, приезжая группами, непрерывно совершают здесь, в дугане Зелёной Тары, почитание 21 Тары.



В настоящее время ограничения по Covid-19 сняты, и можно приехать и лично присутствовать на хурале, совершить обходы-гороо вокруг ступы Джарун Хашор, вокруг дугана Зелёной Тары и всего комплекса.



Хурал традиционно проходит в четыре этапа:

Первая сессия: с 04:00 до 06:00;

Вторая сессия: с 10:00 до 12:00;

Третья сессия: с 16:00 до 18:00;

Четвертая сессия: с 20:00 до 22:00.



- Тем, у кого нет возможности лично присутствовать на хурале, можно выйти на балконы своих квартир, во дворы своих домов и, повернувшись в сторону ступы Джарун Хашор, обратить к ней свои взоры, взоры к Зелёной Таре. И совершать мысленно в своём сердце гороо вокруг ступы, подносить божествам свои поклоны, молитвы, совершать мvргэл – простирания, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



Для распространения всеобщего блага в эти часы будет осуществляться прямая интернет-трансляция хурала.

