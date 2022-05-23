В Кижингинском районе пройдёт большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал»
30 мая, в 30-й лунный день, завершается священный месяц буддистов Весак. В этот день на территории комплекса ступы Джарун Хашор в Бурятии ламы Кижингинского дацана под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова проведут большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал».
В течение четырёх лет жители Кижингинского района совершают уникальное ежедневное служение: по очереди каждое из 15 сёл района, по три дня, приезжая группами, непрерывно совершают здесь, в дугане Зелёной Тары, почитание 21 Тары.
В настоящее время ограничения по Covid-19 сняты, и можно приехать и лично присутствовать на хурале, совершить обходы-гороо вокруг ступы Джарун Хашор, вокруг дугана Зелёной Тары и всего комплекса.
Хурал традиционно проходит в четыре этапа:
Первая сессия: с 04:00 до 06:00;
Вторая сессия: с 10:00 до 12:00;
Третья сессия: с 16:00 до 18:00;
Четвертая сессия: с 20:00 до 22:00.
- Тем, у кого нет возможности лично присутствовать на хурале, можно выйти на балконы своих квартир, во дворы своих домов и, повернувшись в сторону ступы Джарун Хашор, обратить к ней свои взоры, взоры к Зелёной Таре. И совершать мысленно в своём сердце гороо вокруг ступы, подносить божествам свои поклоны, молитвы, совершать мvргэл – простирания, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Для распространения всеобщего блага в эти часы будет осуществляться прямая интернет-трансляция хурала.
В Бурятии помолятся Зелёной Таре
Общество, Фото:
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