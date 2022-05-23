В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности и культуры

Праздник состоится 24 мая на площади Революции
Завтра, 24 мая, в Улан-Удэ отметят День славянской письменности и культуры. В рамках празднования с 14:00 до 16:00 на площади Революции состоится концертная программа с участием коллективов республики: народного ансамбля танца «Ликование», ансамбля народной песни «Живица», ансамбля современного танца «Созвездие», вокального ансамбля колледжа искусств имени П. Чайковского. В исполнении ансамблей прозвучат отечественные музыкальные произведения и народная музыка. Танцоры продемонстрируют хореографические композиции современных направлений с элементами народного танца. Кроме творческих коллективов, на сцене выступят детские писатели, общественные деятели, а также деятели культуры и искусства.
Также состоятся награждение лучших читателей республиканской детско-юношеской библиотеки, книжная ярмарка от издателей и книготорговых организаций, встреча с писателями и молодыми авторами Бурятии, автограф-сессия.
Для всех желающих с целью знакомства с народными традициями и историей создания азбуки будут организованы выставки прикладного искусства народов республики, мастер-классы по плетению корзинок, изготовлению берестяных туесов и погремушек, кукол из ткани, пряников, по написанию глиняных табличек, каллиграфии и др.
На Дне славянской письменности и культуры можно будет поговорить с служителем церкви. Для старшего школьного возраста состоится культурно-исторический квест «Тайна славянского слова» и викторина «Узнай свой культурный уровень».
Волонтёры культуры для родителей и детей организуют уличные развлечения по мотивам народных игр.
Также в рамках праздника в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского состоится хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В концерте принимают участие вокальные ансамбли колледжа искусств им. П.И. Чайковского, хоры детских школ искусств, хор вокального и дирижёрско-хорового отделений колледжа искусств, сводный детский хор Улан-Удэ, митрополичий хор. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.
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В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности и культуры
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