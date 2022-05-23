В Улан-Удэ среди участников «Библионочи» разыграют 20 тысяч рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Наконец-то у нас пройдёт мероприятие в нормальных условиях», - сказала министр культуры Соелма Дагаева



28 мая в Улан-Удэ состоится акция «Библионочь-2022. Поехали!». В этом году мероприятие решили провести в обновлённой Национальной библиотеке Бурятии. Начало мероприятия запланировано на 17:00.



Главным призом «Библионочи» станет сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Разыгрываться он будет на лотерейной основе среди участников.



- В распоряжении наших посетителей будет почти 13 тысяч квадратных метров. Даже просто пройтись по библиотеке будет очень интересно. Также в конце мероприятия мы разыграем главный приз – 20 тысяч рублей для посетителей. Их входной билет также является лотерейным, - рассказала директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.



В программе акции планируют использовать практически всю Нацбиблиотеку. Каждый этаж и зал будет посвящён отдельным темам:



- Приключенческие квесты и мастер-классы на цокольном этаже. Сценарий готовился специально для «Библионочи»;

- Детская площадка, которой будет выделен целый второй этаж библиотеки;

- Сцена с музыкальными номерами и розыгрышами призов от партнёров;

- Ярмарка мастеров — площадка, где будут представлены изделия ручной работы от авторов, книги и многое другое;

- Интеллектуальная игра с призами;

- Лаунж-этаж, где можно послушать грампластинки и почитать книги об искусстве;

- Эксперты о путешествиях на площадке «Я в походе»;

- Народные танцы и игры, а также возможность принять в них участие.



Помимо этого, с 21:00 на крыше библиотеки пройдёт диджей-сет с различными бурятскими исполнителями.



Мероприятие будет идти до 23:00.



- На прошлой «Библионочи» площадь проведения были меньше, почти в четыре раза. И когда мы проводили акцию нас буквально «сносило». Невозможно было пройти, так как вся молодёжь хотела попасть на квесты и игры. А сейчас наконец-то пройдёт мероприятие в нормальных условиях, где много территории, думаю, будет комфортно. Возможно, в этом году даже будет больше народа, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева





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