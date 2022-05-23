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В Агинском округе вновь соберутся гармонисты и частушечники

В Агинском округе вновь соберутся гармонисты и частушечники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» в этом году проведут очно

В Агинском Бурятском округе ежегодно проходит краевой фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!». В этом году конкурс особенный – юбилейный: уже в десятый раз праздник народного творчества соберёт на своей площадке любителей русской народной песни и игры на народных инструментах. Фестиваль-конкурс состоится 9 июня в городском поселении «Орловский» Агинского района. Мероприятие посвящено Дню России и проходит в рамках Года культурного наследия народов России.

Напомним, что последние два года из-за эпидемиологической ситуации в стране фестиваль-конкурс проводился в дистанционном формате. На этот раз члены жюри и зрители смогут воочию оценить и насладиться старыми песнями и частушками, русскими наигрышами, напевами, переливами баяна и гармошки.

- Воспитанники школ искусств края, самодеятельные творческие коллективы, любители-исполнители народных песен, ветераны сцены и юные артисты продемонстрируют своё мастерство в номинациях «Исполнители», «Народное инструментальное исполнительство» и «Русский народный костюм» в двух возрастных группах, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ фестиваль конкурс Забайкальский край фольклор народное творчество частушки

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