Конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» в этом году проведут очно
В Агинском Бурятском округе ежегодно проходит краевой фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!». В этом году конкурс особенный – юбилейный: уже в десятый раз праздник народного творчества соберёт на своей площадке любителей русской народной песни и игры на народных инструментах. Фестиваль-конкурс состоится 9 июня в городском поселении «Орловский» Агинского района. Мероприятие посвящено Дню России и проходит в рамках Года культурного наследия народов России.
Напомним, что последние два года из-за эпидемиологической ситуации в стране фестиваль-конкурс проводился в дистанционном формате. На этот раз члены жюри и зрители смогут воочию оценить и насладиться старыми песнями и частушками, русскими наигрышами, напевами, переливами баяна и гармошки.
- Воспитанники школ искусств края, самодеятельные творческие коллективы, любители-исполнители народных песен, ветераны сцены и юные артисты продемонстрируют своё мастерство в номинациях «Исполнители», «Народное инструментальное исполнительство» и «Русский народный костюм» в двух возрастных группах, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе вновь соберутся гармонисты и частушечники
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
25 мая в Улан-Удэ откроется всероссийский турнир по вольной борьбе памяти первого чемпиона Бурятии
Харизматичный мужчина танцевал под мелодию саксофониста
Мероприятия планируют провести в конце июня
Конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» в этом году проведут очно
Военный комиссар Бурятии рассказал, где будут проходить службу призывники из республики. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с призывного пункта
Вход на соревнования сделают свободным
Принять участие в акциях могут все желающие
В рамках мероприятия состоится акция «Декламируй»
В межрегиональном мероприятии примут участие три хозяйства из Бурятии
В финал всероссийской игры вышла команда «Тамир»
Также пройдёт восхваление Будды Манзушри
Соревнования были посвящены 95-летию Закаменского района
Юбилей отпраздновала жительница улуса Санага
В Кижингинском районе пройдёт большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал»
Книги будут распространяться среди местного населения