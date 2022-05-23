Глава Бурятии наградил троих парней, спасших детей и их отца



Мужественный поступок Алдара, Дашинимы и Александра получил всероссийское признание, и ребята удостоены нагрудного знака «Горячее сердце».



- Мы услышали крики о помощи и побежали к реке. Один мальчик уже плыл на середине реки, а другого держал обессиленный отец. Не раздумывая, бросались в воду и спасли их. Я не считаю это подвигом, потому что это жизнь человека, и любой так же поступил бы на моём месте, - поделился Александр Хамниганов.



История мужественного поступка Алдара и Дашинимы Бадмаевых, Александра Хамниганова вошла в число других 108 историй со всей страны, удостоенных всероссийского признания в 2022 году.



Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается детям и молодёжи до 23 лет, молодёжным и детским общественным объединениям, показавшим примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.



Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится с 2013 года.











По информации пресс-службы правительства РБ

23 мая глава Бурятии Алексей Цыденов наградил троих молодых людей из Курумканского района Алдара и Дашиниму Бадмаевых и Александра Хамниганова нагрудными знаками «Горячее сердце». Поводом для награждения послужил героический поступок ребят: они спасли из реки тонущих мальчишек и их отца.- В первую очередь хочу поблагодарить вас за мужество и неравнодушие. Вы ещё молодые, но уже настоящие мужчины. Вы спасли три жизни! Вашим родителям передаю слова благодарности за то, что они вырастили и воспитали вас такими. Низкий поклон им за таких сыновей – настоящих мужчин! А вам желаю успехов в жизни, - поблагодарил молодых людей Алексей Цыденов.20 июня 2021 года Алдар, Дашинима и Александр услышали крики о помощи со стороны реки Баргузин. Не раздумывая, ребята бросились спасать мальчишек 7 и 13 лет, а также пытавшегося спасти их, но уже обессилевшего отца.