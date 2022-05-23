Как могут измениться сквер «Яблоневый» и бульвар «Сиреневый» в 2023 году, решают сами горожане
Для реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» необходимо участие жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты. Главный фактор при принятии решения о поддержке благоустройства – заинтересованность в этом со стороны самих жителей, поскольку объём финансирования на строительство объектов ограничен. Продолжится ли обустройство общественных территорий в Улан-Удэ и в каком объёме оно будет проведено, зависит исключительно от нас с вами.
На сайте 03.gorodsreda.ru жителей столицы Бурятии призывают проголосовать за два лучших дизайн-проекта: и для сквера «Яблоневый», и для бульвара «Сиреневый». Участвовать в голосовании могут все горожане старше 14 лет. Осталась всего одна неделя голосования. Важен каждый голос.
Посмотреть дизайн-проекты и выбрать лучший можно на платформе 03.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Как голосовать?
1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».
2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправьте).
3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».
4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.
5. Проголосуйте за понравившийся проект.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ продолжается голосование по благоустройству
Общество, Фото:
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