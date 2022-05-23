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На Украине погиб капитан из Бурятии

На Украине погиб капитан из Бурятии
Общество, 
Гвардии капитан Сергей Тихоньких был настоящим профессионалом в своём деле, грамотным и инициативным офицером

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии капитан Тихоньких Сергей Александрович. Ему было 39 лет.

Сергей Тихоньких родился 20 июня 1982 года в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятской АССР в семье рабочих. В 1999 году окончил Наушкинскую среднюю школу.

- За годы учёбы проявил себя скромным, вежливым, трудолюбивым, доброжелательным учеником. Был любознательным, активным, достойно преодолевал жизненные трудности. Всегда охотно откликался на просьбы учителей и друзей, никому и никогда не отказывал в помощи. Очень ответственно относился к выполнению общественных поручений, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».

Сразу после школы Сергей поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на зоотехника. На протяжении всей учебы он был в числе лучших студентов не только факультета, но и всего вуза. Активно участвовал в общественной и спортивной жизни академии.

После окончания вуза в декабре 2004 года был призван в армию. Службу по призыву проходил в Читинской области.

Уволился в запас в декабре 2005-го. А 2006 году Сергей Александрович поступил на курсы младших лейтенантов. После завершения обучения служил в Бурятии, дойдя до звания капитана.

Сергей Александрович Тихоньких был настоящим профессионалом в своём деле, грамотным, толковым, инициативным офицером. Он имел уникальные способности к быстрому анализу и правильной оценке воздушной ситуации и оперативному принятию решений. Подчинённые ему подразделения неоднократно отмечались командованием войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по итогам ежегодных окружных тактических учений.

Доблестный ратный труд гвардии капитана Сергея Тихоньких был отмечен медалью «За укрепление боевого содружества», другими медалями, множественными грамотами и благодарностями.

В мае погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он до конца выполнил свой воинский долг.

У Сергея Александровича остались любящая жена и двое детей.

Посмертно награжден орденом Мужества.
 
Прощание состоялось 22 мая в посёлке Наушки.

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