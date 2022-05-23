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В центре Улан-Удэ в честь 99-летия Республики Бурятии устроят масштабный концерт

В центре Улан-Удэ в честь 99-летия Республики Бурятии устроят масштабный концерт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На концерте в честь 99-летия Республики Бурятии массово исполнят гимн

30 мая на площади Советов в Улан-Удэ пройдёт большой концерт, посвящённый 99-летию Республики Бурятии. Концерт будет состоять из двух частей. Режиссёром выступил ведущий Доржи Найданов.

Первая часть концерта начнётся в 19:00, она получила название «Бурятия. Мы вместе». Мероприятие пройдёт в традиционном стиле, где будут выступать представители разных культур, народов, проживающих в республике. Для зрителей выступят ансамбль русской песни «Забава», казачий коллектив «Станица», театр песни и танца «Байкал» и другие коллективы Бурятии.

Эти выступления будут идти до 20:00.

Вторая часть концерта под названием «Бурятия. Залуу» начнётся практически сразу после окончания первого. Там соберутся молодые творческие коллективы республики – танцоры, рэперы, певцы и многие другие. За музыкальную часть этой части мероприятия будет отвечать известный рэпер, аранжировщик-композитор Алагуй Егоров. Каждая из танцевальных групп или певцов представит в своём номере один из районов Бурятии.

Концерт будет проходить до 22:00.

- Первая часть, думаю, будет более интересна старшему поколению республики и людям, которые соскучились по культурно-массовым мероприятиям в период пандемии. Вторая часть у нас достаточно новая, там примут участие более 30 молодых исполнителей. Идея такова, что каждый район будет представлен в тех или иных творческих, музыкальных и танцевальных направлениях. Эти два концерта будут, так сказать, подготовкой к 100-летнему юбилею республики, - рассказал Доржи Найданов.

Мероприятие закончится массовым живым исполнением гимна Бурятии.

- Мы хотели бы привлечь к этому концерту нашу молодёжь – хип-хоперов, рэперов. Для них специально готовятся номера и специально пишется музыка Алагуем. Это будет крутая молодёжная вечеринка, где можно будет прийти, потанцевать, повеселиться. Очень интересно, как молодёжь будет представлять районы нашей республики. Это будет такой большой подарок от имени нашей Бурятии, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


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