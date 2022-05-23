В Иркутске проведут студенческий «Кубок Байкала» по баскетболу

Вход на соревнования сделают свободным



В конце мая в Иркутске пройдёт баскетбольный турнир «Кубок Байкала», открывающий новый сезон ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).



- Турнир «Кубок Байкала» — это не только и не просто популяризация олимпийского вида спорта. Задумывая турнир, мы нашли понимание и полную поддержку ассоциации студенческого баскетбола и теперь с полным правом можем говорить, что «Кубок Байкала» — это новый сибирский дивизион АСБ, объединяющий вузы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Благодаря этому мы получаем возможность качественного улучшения тренерского состава и состава арбитров, а также возможность проведения большего количество мастер-классов, что позволит значительно улучшить качество проводимых турниров, - рассказал специалист по работе с молодёжью Иркутского госуниверситета Сергей Нижельченко.



В межсезонном баскетбольном турнире «Кубок Байкала» примут участие команды «Иркут-ИГУ», «ИрГУПС», сборная ИрНИТУ, сборная ИФ РГУФКСМиТ. Зрелищности турниру добавит шоу-программа: игры и конкурсы среди болельщиков, танцевальные и музыкальные номера.



Отборочные игры 25 мая примет на своей площадке ИрНИТУ. Финальные игры пройдут 27 мая на паркете Дворца спорта «Труд». Вход свободный, сообщает управление информационной политики ИГУ.



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