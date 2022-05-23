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Улан-удэнцам продлили запрет на прогулки в лесу

Улан-удэнцам продлили запрет на прогулки в лесу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В поимке нарушителей помогают фотоловушки и квадрокоптер

Особый противопожарный режим в лесах Улан-Удэ продлили с 22 мая по 10 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. Так что как минимум до 10 июня запрещены прогулки по лесу и въезд транспорта. Исключение касается только специальных работ по предупреждению пожаров, воспроизводства лесов, аварийно-спасательных работ.

Также запрещено проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе на частных участках.

- Апрель и май - это самые опасные месяцы, в это время в лесах происходит усиление ветра и предотвратить пожар очень трудно. Мусор, сухая растительность, лесной массив сам по себе не загораются, везде присутствует человеческий фактор. Обыкновенная непотушенная сигарета является очагом возгорания, - отметил начальник управления по ЧС администрации города Валерий Вильдавский.

Для мониторинга и патрулирования лесов создано 16 мобильных групп. В них входят сотрудники городского лесничества, администрации Улан-Удэ, МЧС, МВД. Также территории патрулируют общественные инспекторы, казачество и добровольцы.

Специалисты контролируют леса в трёх районах города площадью более 8,5 тысяч гектар. Все леса разбиты на 10 маршрутов патрулирования. В поимке нарушителей помогает спецоборудование - квадрокоптер и фотоловушки.

Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Берёзовке. Там горожане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара.

За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

С информацией о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ можно обратиться по телефонам:

20-44-44 - региональная диспетчерская служба «Забайкальская база авиационной охраны лесов»;
37-90-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ.
Лес особый противопожарный режим

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