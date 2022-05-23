В Бурятии прошёл турнир по национальный видам спорта

Общество, Фото: МКУ «ОМФКиС» Закаменского района

Соревнования были посвящены 95-летию Закаменского района



20 мая в Закаменском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по вольной и бурятской борьбе, конным скачкам и стрельбе из лука «Эрын гурбан наадан». Соревнования были посвящены 95-летию со дня образования района. Спортсмены из разных районов республики Бурятия встретились на площадках на территории стадиона «Металлург», физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» и местности Мойсото.



Как сообщает отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта Закаменского района, всего в конных скачках приняло участие более 60 участников. Победителями по итогам соревнований стали:



Дистанция 1600 м

I место – Дашеев Андрей, с.Хамней, кличка лошади «Абсент»

II место – Цыренов Батор, с. Хуртага, кличка лошади «Мираж»

III место – Базаров Жалсан, с. Улентуй, кличка лошади «Торнадо»



Дистанция 2400 м

I место – Норбоев Алексей, с. Хуртага, кличка лошади «Палач»

II место – Цыдыпов Виктор, с Дутулур, кличка «Грант»

III место – Самбуев Саян, с. Улентуй, кличка «Пегас»



Дистанция 3200 м

I место - Цыдыпов Виктор, с. Дутулур, кличка лошади «Манифест»

II место – Жалсанов Золто, с. Улентуй, кличка лошади «Торпеда»

III место – Батуев Амгалан, с. Шара-Азарга, кличка лошади «Лютик»



Дистанция 10000 м

I место – Цыренов Норбо, с. Хамней, кличка лошади «Буб»

II место – Доржиев Булат, с. Улентуй, кличка лошади «Сабидар»

III место – Миронов Юрий, с. Енгорбой, кличка лошади «Малыш»



Награждение по номинациям:

«За волю к победе» - Бадмаев Чингис, с. Дутулур;

«Самый юный участник» - Осор Б., Джидинский район;

«За хорошую подготовку лошади» - Цыдыпов Виктор, с. Дутулур.



Результаты соревнований по бурятской борьбе у юношей:



Весовая категория до 29 кг

I место – Андрей В., Иволгинский район

II место – Осор Б., Джидинский район

III место – Мэргэн Ц., с. Енгорбой, Закаменский район

III место – Этигел Г., Иволгинский район



Весовая категория до 32 кг

I место – Зоригто Ц., Джидинский район

II место – Аюр У., с. Санага

III место – Бэлигто Т., Хоринский район

III место – Цырен Д., Джидинский район



Весовая категория до 35 кг

I место – Агван З., г. Закаменск

II место – Амгалан Н., Иволгинский район

III место – Амарсан Ц., с. Санага

III место – Доржо Ш., г. Закаменск



Весовая категория до 38 кг

I место – Аюр Г., СШОР №9

II место – Роман Б., Хоринский район

III место – Сультим С., г. Закаменск

III место – Артур С., Джидинский район



Весовая категория до 46 кг

I место – Станислав Б., Джидинский район

II место – Золто Д., с. Хуртага

III место – Батор Г., г. Закаменск

III место – Эрдэни Б., Джидинский район



Весовая категория до 52 кг

I место – Эрдэни Ц., Джидинский район

II место – Агван Ц., с. Хуртага

III место – Аюр Ш., Иволгинский район

III место – Артём Н., Хоринский район



Весовая категория до 57 кг

I место - Даба-Цырен Ц., с. Хуртага

II место – Золто Ц., Джидинский район

III место – Агван Ц., г. Закаменск

III место – Баяр М., с. Улекчин



Весовая категория до 60 кг

I место – Дмитрий Ц., с. Михайловка

II место – Зоригто Б., Джидинский район

III место – Жамбал Г., г. Закаменск

III место – Вадим К., Хоринский район



Весовая категория до 65 кг

I место – Максар Б., г. Закаменск

II место – Владимир В., Джидинский район

III место – Александр М., г. Закаменск



Весовая категория свыше 65 кг

I место – Тумэн Д., Джидинский район

II место – Дмитрий К., Закаменский район

III место – Арсалан О., г. Закаменск

III место – Алдар Ц., Джидинский район



Среди девушек до 50 кг

I место – Ясмина Д., г. Закаменск

II место – Туяна Ч., Джидинский район

III место – Дари-Дулма С., Джидинский район

III место – Софья Г., г. Закаменск



Результаты «Бухэ барилдаан» у взрослыхе:



Весовая категория до 63 кг

I место – Раднаев Солбон, с. Улекчин

II место – Мункуев Батор, с. Улекчин

III место – Монтоев Алексей, Баргузинский район



Весовая категория до 75 кг

I место – Будажапов Баир, Хоринский район

II место – Дугаров Гэсэр, с. Ехэ-Цакир

III место – Гармаев Сандан, с. Улекчин



Весовая категория свыше 75 кг

I место – Мункуев Тимур, с. Улекчин

II место – Санжеев Ринчин, с. Хуртага

III место – Бадмаев Амарсана, с. Бортой



Награждение по номинациям:

Звание абсолютного чемпиона получил Мункуев Тимур, с. Улекчин;

«Самый юный участник» - Николай С., г. Закаменск;

«За лучшую технику» - Даба-Цырен Ц., с.Хуртага;

«За волю к победе» - Эрдэни Г., с. Утата;

«Лучший тренер» - Санжеев Ринчин, с. Хуртага;

«Лучший судья» - Монтоев Алексей, Иволгинский район.



Результаты соревнований по стрельбе из лука:



Стрельба из лука среди мужчин

I место – Цыбикжапов Олег, г. Гусиноозёрск

II место – Соктоев Баир, г. Закаменск

III место – Цыремпилов Бэликто, г. Закаменск



Стрельба из лука среди женщин

I место – Галданова Сэсэгма, Кижингинский район

II место – Дашамолонова Ринчин-Ханда, г. Закаменск

III место – Балданова Ирина, Джидинский район



Стрельба из лука среди юношей

I место –Аюр Ч., с. Мыла

II место – Сергей Б., Хоринский район

III место –Элбэг Б., с. Мыла



Стрельба из лука среди девушек

I место –Сойжина Ж., с. Ехэ-Цакир

II место – Дашима А., с. Хуртага

III место – Аяна Ц., с. Улекчин



Стрельба из лука среди ветеранов

I место – Хазагаев Шагдар, с. Улекчин

II место – Цыренов Сергей, Джидинский район

III место – Цырендоржиев Виктор, Джидинский район



Абсолютный чемпион: Цыбикжапов Олег, г. Гусиноозёрск.



