В Бурятии прошёл турнир по национальный видам спорта

Соревнования были посвящены 95-летию Закаменского района
20 мая в Закаменском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по вольной и бурятской борьбе, конным скачкам и стрельбе из лука «Эрын гурбан наадан». Соревнования были посвящены 95-летию со дня образования района. Спортсмены из разных районов республики Бурятия встретились на площадках на территории стадиона «Металлург», физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» и местности Мойсото.
Как сообщает отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта Закаменского района, всего в конных скачках приняло участие более 60 участников. Победителями по итогам соревнований стали:
Дистанция 1600 м
I место – Дашеев Андрей, с.Хамней, кличка лошади «Абсент»
II место – Цыренов Батор, с. Хуртага, кличка лошади «Мираж»
III место – Базаров Жалсан, с. Улентуй, кличка лошади «Торнадо»
Дистанция 2400 м
I место – Норбоев Алексей, с. Хуртага, кличка лошади «Палач»
II место – Цыдыпов Виктор, с Дутулур, кличка «Грант»
III место – Самбуев Саян, с. Улентуй, кличка «Пегас»
Дистанция 3200 м
I место - Цыдыпов Виктор, с. Дутулур, кличка лошади «Манифест»
II место – Жалсанов Золто, с. Улентуй, кличка лошади «Торпеда»
III место – Батуев Амгалан, с. Шара-Азарга, кличка лошади «Лютик»
Дистанция 10000 м
I место – Цыренов Норбо, с. Хамней, кличка лошади «Буб»
II место – Доржиев Булат, с. Улентуй, кличка лошади «Сабидар»
III место – Миронов Юрий, с. Енгорбой, кличка лошади «Малыш»
Награждение по номинациям:
«За волю к победе» - Бадмаев Чингис, с. Дутулур;
«Самый юный участник» - Осор Б., Джидинский район;
«За хорошую подготовку лошади» - Цыдыпов Виктор, с. Дутулур.
Результаты соревнований по бурятской борьбе у юношей:
Весовая категория до 29 кг
I место – Андрей В., Иволгинский район
II место – Осор Б., Джидинский район
III место – Мэргэн Ц., с. Енгорбой, Закаменский район
III место – Этигел Г., Иволгинский район
Весовая категория до 32 кг
I место – Зоригто Ц., Джидинский район
II место – Аюр У., с. Санага
III место – Бэлигто Т., Хоринский район
III место – Цырен Д., Джидинский район
Весовая категория до 35 кг
I место – Агван З., г. Закаменск
II место – Амгалан Н., Иволгинский район
III место – Амарсан Ц., с. Санага
III место – Доржо Ш., г. Закаменск
Весовая категория до 38 кг
I место – Аюр Г., СШОР №9
II место – Роман Б., Хоринский район
III место – Сультим С., г. Закаменск
III место – Артур С., Джидинский район
Весовая категория до 46 кг
I место – Станислав Б., Джидинский район
II место – Золто Д., с. Хуртага
III место – Батор Г., г. Закаменск
III место – Эрдэни Б., Джидинский район
Весовая категория до 52 кг
I место – Эрдэни Ц., Джидинский район
II место – Агван Ц., с. Хуртага
III место – Аюр Ш., Иволгинский район
III место – Артём Н., Хоринский район
Весовая категория до 57 кг
I место - Даба-Цырен Ц., с. Хуртага
II место – Золто Ц., Джидинский район
III место – Агван Ц., г. Закаменск
III место – Баяр М., с. Улекчин
Весовая категория до 60 кг
I место – Дмитрий Ц., с. Михайловка
II место – Зоригто Б., Джидинский район
III место – Жамбал Г., г. Закаменск
III место – Вадим К., Хоринский район
Весовая категория до 65 кг
I место – Максар Б., г. Закаменск
II место – Владимир В., Джидинский район
III место – Александр М., г. Закаменск
Весовая категория свыше 65 кг
I место – Тумэн Д., Джидинский район
II место – Дмитрий К., Закаменский район
III место – Арсалан О., г. Закаменск
III место – Алдар Ц., Джидинский район
Среди девушек до 50 кг
I место – Ясмина Д., г. Закаменск
II место – Туяна Ч., Джидинский район
III место – Дари-Дулма С., Джидинский район
III место – Софья Г., г. Закаменск
Результаты «Бухэ барилдаан» у взрослыхе:
Весовая категория до 63 кг
I место – Раднаев Солбон, с. Улекчин
II место – Мункуев Батор, с. Улекчин
III место – Монтоев Алексей, Баргузинский район
Весовая категория до 75 кг
I место – Будажапов Баир, Хоринский район
II место – Дугаров Гэсэр, с. Ехэ-Цакир
III место – Гармаев Сандан, с. Улекчин
Весовая категория свыше 75 кг
I место – Мункуев Тимур, с. Улекчин
II место – Санжеев Ринчин, с. Хуртага
III место – Бадмаев Амарсана, с. Бортой
Награждение по номинациям:
Звание абсолютного чемпиона получил Мункуев Тимур, с. Улекчин;
«Самый юный участник» - Николай С., г. Закаменск;
«За лучшую технику» - Даба-Цырен Ц., с.Хуртага;
«За волю к победе» - Эрдэни Г., с. Утата;
«Лучший тренер» - Санжеев Ринчин, с. Хуртага;
«Лучший судья» - Монтоев Алексей, Иволгинский район.
Результаты соревнований по стрельбе из лука:
Стрельба из лука среди мужчин
I место – Цыбикжапов Олег, г. Гусиноозёрск
II место – Соктоев Баир, г. Закаменск
III место – Цыремпилов Бэликто, г. Закаменск
Стрельба из лука среди женщин
I место – Галданова Сэсэгма, Кижингинский район
II место – Дашамолонова Ринчин-Ханда, г. Закаменск
III место – Балданова Ирина, Джидинский район
Стрельба из лука среди юношей
I место –Аюр Ч., с. Мыла
II место – Сергей Б., Хоринский район
III место –Элбэг Б., с. Мыла
Стрельба из лука среди девушек
I место –Сойжина Ж., с. Ехэ-Цакир
II место – Дашима А., с. Хуртага
III место – Аяна Ц., с. Улекчин
Стрельба из лука среди ветеранов
I место – Хазагаев Шагдар, с. Улекчин
II место – Цыренов Сергей, Джидинский район
III место – Цырендоржиев Виктор, Джидинский район
Абсолютный чемпион: Цыбикжапов Олег, г. Гусиноозёрск.
В Бурятии прошёл турнир по национальный видам спорта
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