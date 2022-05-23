Но на следующий день прогнозируют грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 24 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер западный 2-7, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +21,+26, местами +13,+18.
В день празднования Последнего звонка, 25 мая, ожидается жаркая погода. По республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4,+9, местами +2,-3, днём +25,+30, местами +15,+20.
В четверг, 26 мая, погода немного ухудшится. В республике будет по-прежнему облачно, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +24,+29, местами +18,+23, по северу и Прибайкалью при дожде +11,+16.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году 11 класс в школах Улан-Удэ оканчивают 2500 выпускников, 9 класс – 5500 человек. Для выпускников 11-х классов Последние звонки (0+) пройдут 25 мая в 11:00, а для закончивших девять классов в каждой школе сформирован свой график.
В Бурятии на Последний звонок обещают 30-градусную жару
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На концерте в честь 99-летия Республики Бурятии массово исполнят гимн
В поимке нарушителей помогают фотоловушки и квадрокоптер
Но на следующий день прогнозируют грозы
Таким большим омуль на нерест не заходил ещё никогда
Змею нашли в «Космосе»
Произошедшее глава буддистов России «чудовищным и циничным актом вандализма»
Инцидент произошёл из-за отказа недовольного водителя оплачивать парковку
Погибший в ходе спецоперации Арсалан Цыреторов окончил военное училище в 2021 году
Бурятский хореографический колледж уже завязал взаимодействие с хореографами из разных городов КНР
В природе обычно нерпы не подбираются близко к людям
Прокуратура внесла представление в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
За сутки выявили всего 15 заражённых
В дело вмешалась прокуратура
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Общество, 22.05.2022
Он будет проходить в течение пяти дней