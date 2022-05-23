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В Бурятии на Последний звонок обещают 30-градусную жару

В Бурятии на Последний звонок обещают 30-градусную жару
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 Но на следующий день прогнозируют грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 24 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер западный 2-7, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +21,+26, местами +13,+18.

В день празднования Последнего звонка, 25 мая, ожидается жаркая погода. По республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4,+9, местами +2,-3, днём +25,+30, местами +15,+20.

В четверг, 26 мая, погода немного ухудшится. В республике будет по-прежнему облачно, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +24,+29, местами +18,+23, по северу и Прибайкалью при дожде +11,+16.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году 11 класс в школах Улан-Удэ оканчивают 2500 выпускников, 9 класс – 5500 человек. Для выпускников 11-х классов Последние звонки (0+) пройдут 25 мая в 11:00, а для закончивших девять классов в каждой школе сформирован свой график.


последний звонок прогноз погоды

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