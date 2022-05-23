Учёные планируют выяснить, почему «потолстел» байкальский омуль



- В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест ещё никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас это производители почти по 600-800 граммов, - цитирует Петерфельда ТАСС.



Учёные пока не знают, чем вызван рост. На 23 мая запланирована шестидневная экспедиция, где размеры байкальского омуля будут одним из предметов исследования. В неё отправятся специалисты ВНИРО и Лимнологического института Сибирского отделения РАН.



- В ходе экспедиции мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. <…> Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, - это состав микроэлементов в тканях омуля, - рассказал журналистам директор Лимнологического института Андрей Федотов.



В будущем исследователи планируют выяснить, как и на каких глубинах байкальский омуль распределяется зимой. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной глубинная подлёдная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150-200 м. Выходит, что особи активны на такой глубине и не находятся в зимней «спячке», как считали ранее, отмечает ТАСС.



С октября 2017 года действует запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями омуля могут добывать коренные малочисленные народы Севера, также рыбу могут забирать учёные и - для искусственного воспроизводства - рыбоводные заводы.





Исследователи заметили, что байкальский омуль пелагической (селенгинской) популяции увеличился в размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимира Петерфельда.