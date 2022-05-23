 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 мая

22 мая

Популярное

Учёные планируют выяснить, почему «потолстел» байкальский омуль

Учёные планируют выяснить, почему «потолстел» байкальский омуль
Общество, 
Таким большим омуль на нерест не заходил ещё никогда

Исследователи заметили, что байкальский омуль пелагической (селенгинской) популяции увеличился в размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимира Петерфельда.
 
- В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест ещё никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас это производители почти по 600-800 граммов, - цитирует Петерфельда ТАСС.

Учёные пока не знают, чем вызван рост. На 23 мая запланирована шестидневная экспедиция, где размеры байкальского омуля будут одним из предметов исследования. В неё отправятся специалисты ВНИРО и Лимнологического института Сибирского отделения РАН.
 
- В ходе экспедиции мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. <…> Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, - это состав микроэлементов в тканях омуля, - рассказал журналистам директор Лимнологического института Андрей Федотов.
 
В будущем исследователи планируют выяснить, как и на каких глубинах байкальский омуль распределяется зимой. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной глубинная подлёдная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150-200 м. Выходит, что особи активны на такой глубине и не находятся в зимней «спячке», как считали ранее, отмечает ТАСС. 

С октября 2017 года действует запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями омуля могут добывать коренные малочисленные народы Севера, также рыбу могут забирать учёные и - для искусственного воспроизводства - рыбоводные заводы.

Байкал омуль ученые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные планируют выяснить, почему «потолстел» байкальский омуль
Учёные планируют выяснить, почему «потолстел» байкальский омуль
Общество, 23.05.2022
Таким большим омуль на нерест не заходил ещё никогда
Хамбо Лама возмутился разрушением святыни на Алтае
Хамбо Лама возмутился разрушением святыни на Алтае
Общество, 23.05.2022
Произошедшее глава буддистов России «чудовищным и циничным актом вандализма»
Водитель-скандалист устроил затор в аэропорту Улан-Удэ
Водитель-скандалист устроил затор в аэропорту Улан-Удэ
Общество, 23.05.2022
Инцидент произошёл из-за отказа недовольного водителя оплачивать парковку
На Украине погиб 21-летний лейтенант из Бурятии
На Украине погиб 21-летний лейтенант из Бурятии
Общество, 23.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Арсалан Цыреторов окончил военное училище в 2021 году
Бурятский балет выходит на китайский учебный рынок
Бурятский балет выходит на китайский учебный рынок
Общество, 23.05.2022
Бурятский хореографический колледж уже завязал взаимодействие с хореографами из разных городов КНР
В Бурятии сняли на видео любопытную и смелую нерпу
В Бурятии сняли на видео любопытную и смелую нерпу
Общество, 23.05.2022
В природе обычно нерпы не подбираются близко к людям
Жителю Бурятии из-за ошибки начитали лишние девять тысяч рублей за свет
Жителю Бурятии из-за ошибки начитали лишние девять тысяч рублей за свет
Общество, 23.05.2022
Прокуратура внесла представление в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
В Бурятии умер ещё один больной коронавирусом
В Бурятии умер ещё один больной коронавирусом
Общество, 23.05.2022
За сутки выявили всего 15 заражённых
В Улан-Удэ до +20 градусов
В Улан-Удэ до +20 градусов
Общество, 23.05.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Байкальский заповедник разработает новый турпродукт
Байкальский заповедник разработает новый турпродукт
Общество, 22.05.2022
Маршрут планируется создать на территории заказника «Алтачейский»
Братчанин получил 13 лет колонии за убийство жены
Братчанин получил 13 лет колонии за убийство жены
Общество, 22.05.2022
Преступление произошло в марте 2021 года
Было — стало: Носорог у Музея природы
Было — стало: Носорог у Музея природы
Общество, 22.05.2022
Скульптура шерстистого носорога находится у входа в Художественный музей имени Сампилова, в «музейном дворике»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^