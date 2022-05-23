В пригороде Улан-Удэ нашли раздавленную змею

21 мая в пригородном ДТН «Космос» в Тарбагатайском районе Бурятии местный житель заметил на дороге раздавленную автомобилем змею. Видео опубликовали в местной группе «Нижний Саянтуй | Вахмистрово» в социальной сети «Вконтакте».
- Змею раздавили машиной. Змей Горыныч лежит, - говорит очевидец.
В комментариях подписчики жалеют змею и выдвигают версии, какой это вид: «Бедному животному негде жить», «Они ядовитые?», «Это щитомордник. У ужа две желтоватые полосочки на голове, он безвреден, а щитомордник очень болезненные ощущения вызывает».
Жители республики довольно часто летом встречают змей в жилом секторе. Так, в августе 2021 года прохожие встретили её возле торгового центра «Юбилейный» в Улан-Удэ. Частые гости змеи также в 100-х кварталах, которые выросли на месте леса.
Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, потому что ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса - мирно разойтись.