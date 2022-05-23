Юбилей отпраздновала жительница улуса Санага
В Закаменском районе Бурятии поздравили с 90-летием Александру Николаевну Потапову. Юбиляру вручили благодарственные письма от президента России, глав Бурятии и администрации района, районных советов депутатов и ветеранов, социальной защиты населения района.
Александра Николаевна – жительница улуса Санага, участник трудового фронта, ветеран педагогического труда. Именинница родилась в 1932 году в селе Алужино Усть-Ордынского автономного округа Иркутской области. В 1954 году по распределению приехала в Санагу, была назначена завучем начальной школы колхоза имени Сталина. Она была инициатором строительства первого детского сада в селе. Открыла и заведовала своим детищем в 1970-1971 годах. Затем Александра Николаевна перевелась в Санагинскую среднюю школу и до выхода на заслуженный отдых работала учителем начальных классов. За добросовестный труд, за заслуги на педагогическом поприще удостоена звания «Отличник народного просвещения РСФСР».
- Вместе с супругом Дондоком Лыксыковичем воспитали 5 детей. Александра Николаевна живёт и здравствует в окружении своих детей, внуков и правнуков, - сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».
В Закаменском районе Бурятии педагог отметила 90-летие
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