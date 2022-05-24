Всероссийские соревнования стартуют в конце июня
В Улан-Удэ с 27 июня по 3 июля состоятся всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала». Турнир посвящён памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Ф.А. Завелинского.
Соревнования проводятся в двух лигах: «Высшая лига» – допускаются гроссмейстеры, мастера спорта и КМС; «Первая лига» – допускаются спортсмены КМС, I, II и III разрядов.
Как сообщает федерация шашек России, участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 22 июня. Предварительные заявки отправлять по электронной почте: [email protected]
Мандатная комиссия будет работать 27 июня 18:00 до 20:00 по адресу: ул. Ранжурова, 5, Бурятский государственный университет. Соревнования проводятся по тому же адресу. Открытие соревнований состоится 28 июня в 11:00.
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В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по шашкам
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