Паравелосипедисты Бурятии выиграли «серебро» чемпионата России

Спортсмены республики заняли второе место в групповой гонке



С 21 по 22 мая в городе Ижевск прошёл чемпионат России по велоспорту в дисциплине «Тандем-шоссе» федерации спорта слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.



- Экипажу пилота Перлова Александра и гонщика Баярто Будаева удалось вырвать второе место при поддержке второго экипажа из Бурятии (пилот Владимир Неводчиков, спортсмен Евгений Павлов) в групповой гонке, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



Спортсменам, завоевавшим «серебро», будет присвоено звание «Мастер спорта».



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