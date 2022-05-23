Спортсмены республики заняли второе место в групповой гонке
С 21 по 22 мая в городе Ижевск прошёл чемпионат России по велоспорту в дисциплине «Тандем-шоссе» федерации спорта слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
- Экипажу пилота Перлова Александра и гонщика Баярто Будаева удалось вырвать второе место при поддержке второго экипажа из Бурятии (пилот Владимир Неводчиков, спортсмен Евгений Павлов) в групповой гонке, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
Спортсменам, завоевавшим «серебро», будет присвоено звание «Мастер спорта».
Паравелосипедисты Бурятии выиграли «серебро» чемпионата России
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