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Водитель-скандалист устроил затор в аэропорту Улан-Удэ

Водитель-скандалист устроил затор в аэропорту Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл из-за отказа недовольного водителя оплачивать парковку

На парковке международного аэропорта «Байкал» образовался затор из-за водителя-скандалиста. О произошедшем рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

По его словам, который отказался оплачивать парковку, выезжая с неё. Помимо этого, он угрожал тем, что заблокирует выезды с парковки.

- Мы эту ситуацию кое-как решили, но образовался затор. Хочу сказать о том, что территория парковки – это частная территория. Все наши действия законны, нас очень много раз проверяли по этому поводу. Поэтому, всё, что мы делаем, мы делаем в законном поле. В следующий раз я дал команду, что мы просто будем вызывать эвакуатор и забирать таких водителей на штрафстоянку, - сообщает Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

Также генеральный директор аэропорта проинформировал, что парковщики работают с закреплёнными на одежде видеорегистраторами и неадекватные действия некоторых водителей фиксируются.

На парковке улан-удэнского аэропорта бесплатны только первые 15 минут. Если автомобиль стоит от 16 до 30 минут, необходимо оплатить 150 рублей. Далее за каждые 30 минут (даже неполные) цена составляет 100 рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году вопрос платной парковки, которая тогда резко подорожала, рассмотрело Бурятское УФАС. Тогда решалось, имеется в действия аэропорта злоупотребление доминирующим положением. Однако в итоге производство по делу было закрыто
Аэропорт "Байкал" парковка

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