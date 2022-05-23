Инцидент произошёл из-за отказа недовольного водителя оплачивать парковку
На парковке международного аэропорта «Байкал» образовался затор из-за водителя-скандалиста. О произошедшем рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
По его словам, который отказался оплачивать парковку, выезжая с неё. Помимо этого, он угрожал тем, что заблокирует выезды с парковки.
- Мы эту ситуацию кое-как решили, но образовался затор. Хочу сказать о том, что территория парковки – это частная территория. Все наши действия законны, нас очень много раз проверяли по этому поводу. Поэтому, всё, что мы делаем, мы делаем в законном поле. В следующий раз я дал команду, что мы просто будем вызывать эвакуатор и забирать таких водителей на штрафстоянку, - сообщает Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
Также генеральный директор аэропорта проинформировал, что парковщики работают с закреплёнными на одежде видеорегистраторами и неадекватные действия некоторых водителей фиксируются.
На парковке улан-удэнского аэропорта бесплатны только первые 15 минут. Если автомобиль стоит от 16 до 30 минут, необходимо оплатить 150 рублей. Далее за каждые 30 минут (даже неполные) цена составляет 100 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году вопрос платной парковки, которая тогда резко подорожала, рассмотрело Бурятское УФАС. Тогда решалось, имеется в действия аэропорта злоупотребление доминирующим положением. Однако в итоге производство по делу было закрыто.
Водитель-скандалист устроил затор в аэропорту Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл из-за отказа недовольного водителя оплачивать парковку
Погибший в ходе спецоперации Арсалан Цыреторов окончил военное училище в 2021 году
Бурятский хореографический колледж уже завязал взаимодействие с хореографами из разных городов КНР
В природе обычно нерпы не подбираются близко к людям
Прокуратура внесла представление в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
За сутки выявили всего 15 заражённых
В дело вмешалась прокуратура
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Он будет проходить в течение пяти дней
Маршрут планируется создать на территории заказника «Алтачейский»
Преступление произошло в марте 2021 года
Скульптура шерстистого носорога находится у входа в Художественный музей имени Сампилова, в «музейном дворике»
Состояние мальчика стабильное, проводится лечение
Дмитрий Абаулин высоко оценил мастерство бурятских артистов
Всего за сутки тушили семь пожаров, пять из них ликвидированы